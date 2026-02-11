Miłośnicy outdooru z pewnością pamiętają markę odzieży funkcjonalnej All Conditions Gear, szerzej znaną pod skrótem ACG. Jej właścicielem jest amerykański koncern Nike. Sportowy gigant ponownie zamierza mocniej postawić na ACG. To ma być odpowiedź na nieustającą popularność trendu gorpcore oraz sukces takich marek outdoorowych jak Salomon czy Arc'teryx, które wykorzystały brak czujności Nike'a (ACG) czy Adidasa (Terrex), by wywalczyć dla siebie mocną pozycję na rynku, w szczególności wśród najbardziej atrakcyjnej, najmłodszej klienteli.

Nike: Marka ACG zyska drugie życie

Ostatni czas to okres sporych zmian w Nike'u. Wielu ekspertów ocenia, że zbyt mocne postawienie na streetwear i modę „sneakersową” doprowadziło do sytuacji, w której wielu klientów zainteresowanych sportem, przede wszystkim bieganiem, odeszło od Nike'a do innych marek, takich jak Adidas, Asics czy New Balance.

Amerykański koncern próbuje odbudować swoją pozycję lidera na rynku odzieży sportowej. Zarząd postawił na powrót do źródeł i specjalizację swoich kolekcji pod kątem poszczególnych dziedzin sportu, zaś typowo „modowe”, miejskie linie zeszły na dalszy plan.

W strategię pod hasłem „Sport Offense” (ang. „ofensywa sportu”), którą ukuł obecny prezes Nike Elliott Hill, wpisuje się ponowne uruchomienie outdoorowej marki All Conditions Gear. Znakiem rozpoznawczym funkcjonalnego obuwia i ubrań ACG są elementy w intensywnych, niemal fluorescencyjnych kolorach.