ACG ma być adresowane do osób zainteresowanych bieganiem w terenie, ale też wędrówkami.
Miłośnicy outdooru z pewnością pamiętają markę odzieży funkcjonalnej All Conditions Gear, szerzej znaną pod skrótem ACG. Jej właścicielem jest amerykański koncern Nike. Sportowy gigant ponownie zamierza mocniej postawić na ACG. To ma być odpowiedź na nieustającą popularność trendu gorpcore oraz sukces takich marek outdoorowych jak Salomon czy Arc'teryx, które wykorzystały brak czujności Nike'a (ACG) czy Adidasa (Terrex), by wywalczyć dla siebie mocną pozycję na rynku, w szczególności wśród najbardziej atrakcyjnej, najmłodszej klienteli.
Ostatni czas to okres sporych zmian w Nike'u. Wielu ekspertów ocenia, że zbyt mocne postawienie na streetwear i modę „sneakersową” doprowadziło do sytuacji, w której wielu klientów zainteresowanych sportem, przede wszystkim bieganiem, odeszło od Nike'a do innych marek, takich jak Adidas, Asics czy New Balance.
Amerykański koncern próbuje odbudować swoją pozycję lidera na rynku odzieży sportowej. Zarząd postawił na powrót do źródeł i specjalizację swoich kolekcji pod kątem poszczególnych dziedzin sportu, zaś typowo „modowe”, miejskie linie zeszły na dalszy plan.
W strategię pod hasłem „Sport Offense” (ang. „ofensywa sportu”), którą ukuł obecny prezes Nike Elliott Hill, wpisuje się ponowne uruchomienie outdoorowej marki All Conditions Gear. Znakiem rozpoznawczym funkcjonalnego obuwia i ubrań ACG są elementy w intensywnych, niemal fluorescencyjnych kolorach.
Ruszyła właśnie kampania promująca markę ACG w „nowej” odsłonie, wyraźnie nawiązując do estetyki z lat 90. W skład trzech nowych linii ACG wchodzą kurtki, bluzki, spodnie, a także obuwie do biegów trailowych i pieszych wędrówek w różnych warunkach. Pewnym novum jest fakt, że częścią kolekcji ACG stanie się teraz osobna dotychczas linia obuwia biegowego Nike Trail.
Biegaczka trailowa Jennifer Lichter, członkini zespołu All Conditions Racing Department.
Marka ACG dołączyła też do działu All Conditions Racing koncernu Nike, który zaangażował właśnie do współpracy kilku czołowych biegaczy przełajowych. Ich rolą będzie testowanie prototypowych produktów i pomoc w ich doskonaleniu.
Po latach braku samodzielnych sklepów firmowych ACG w tym roku Nike otworzy pierwsze takie miejsce – w Pekinie. Marka zapowiedziała ponadto uruchomienie specjalnych aktywacji promocyjnych w sklepach Nike na całym świecie. W ramach swojej nowej strategii marketingowej marka ACG podpisała też kilka umów sponsorskich i partnerskich ze znanymi zawodami biegowymi – Chongli 168 Ultra Trail w Chinach oraz Broken Arrow Skyrace i Gorge Waterfalls w USA.
„To przełomowy moment w historii ACG. Ta marka ma wszystko, by ukształtować przyszłość segmentu outdoor performance, podążając w stronę tego, co świeże i nieoczekiwane. Będzie wesoło” – mówi Scott LeClair, szef ACG.
All Conditions Gear ma na koncie długą historię. Powstała w 1989 r. jako pierwsza outdoorowa marka w portfolio koncernu Nike. W kolejnej dekadzie flagowa estetyka ACG spod znaku fluorescencyjnych kolorów nieco „przygasła” na rzecz bardziej miejskiej estetyki.
Kurtka Lava Loft Down Jacket, jeden z elementów nowej kolekcji ACG.
Marka działała w Europie i Azji aż do 2008 r., kiedy zarząd Nike zdecydował się wstrzymać produkcję i sprzedaż jej produktów. W tym samym roku z Nike'a odszedł Steve McDonald, współzałożyciel koncernu.
ACG ponownie pojawiła się na rynku w 2014 r. Odświeżenie typowo outdoorowej estetyki marki spotkało się z pozytywnym przyjęciem wśród miłośników outdooru. Hugh zakończył współpracę z marką cztery lata później. Przez ostatnie lata o ACG było dość cicho – aż do teraz.
Z analiz ekspertów z Fortune Business Insights wynika, że rynek funkcjonalnej odzieży i dodatków outdoorowych notuje właśnie dynamiczny wzrost. W 2025 r. jego wartość jest wyceniana na 15,8 miliarda euro, zaś do 2034 r. ma ona wzrosnąć o kolejne 10 miliardów. Postawienie przez Nike na swoją outdoorową markę może więc okazać się biznesowym strzałem w dziesiątkę.
