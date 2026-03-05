Reklama

Dawna ambasada w Kijowie zmieniła się w butik. To projekt architektów z Ukrainy

W zabytkowym budynku w centrum Kijowa funkcjonowała placówka dyplomatyczna. Historyczne wnętrza przeszły renowację i teraz mieści się w nich butik ukraińskiej marki. Metamorfoza wnętrz to dzieło ukraińskiej pracowni Temp Project.

Publikacja: 05.03.2026 11:26

Projekt adaptacji dawnych wnętrz placówki dyplomatycznej to dzieło ukraińskiej pracowni architektonicznej Temp Project.

Foto: Jewhenij Awramienko

Izabela Popko

Mimo ataków Rosjan na ukraińskie miasta, ich mieszkańcy starają się prowadzić w miarę normalne życie. Gospodarka funkcjonuje, powstają nowe firmy, a ludzie chodzą na zakupy. Dotyczy to także obszaru mody, który na Ukrainie przed rosyjską agresją rozwijał się dynamicznie.

W czasie wojny ukraińskie marki też starają się funkcjonować możliwie normalnie. Powstają nowe kolekcje, otwierane są butiki i sklepy. Jednym z takich miejsc jest showroom i butik ukraińskiej marki odzieży, akcesoriów i produktów do domu Gunia Project, który ruszył w wyremontowanych wnętrzach dawnej placówki dyplomatycznej Republiki Panamy w centrum Kijowa, niedaleko Złotej Bramy.

Kijów. Kiedyś ambasada, dzisiaj luksusowy butik

W XIX-wiecznym budynku przy ulicy Antonowycza w centrum Kijowa niegdyś funkcjonowała placówka dyplomatyczna Panamy. Okazało się, że historyczne wnętrza budynku doskonale nadają się na showroom i sklep oferujący ubrania, biżuterię i akcesoria ukraińskiej marki Gunia Project.

Marka, którą w 2019 r. założyły Natalia Kamenska i Maria Gawryluk, jest o tyle szczególna, że design produktów znajdujących się w jej portfolio pełnymi garściami czerpie z ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Nową flagową przestrzeń marki, której produkty dostępne są w wielu miastach Ukrainy, otwarto niedawno na parterze budynku, który mieścił placówkę Panamy.

Za projekt renowacji wnętrz i przystosowania ich do nowej funkcji odpowiada kijowska pracownia architektoniczna Temp Project, której założycielką jest Anastazja Tempynska. Kluczowym wyzwaniem, przed którym stanęła projektantka, była konieczność zachowania drewnianych drzwi, sztukaterii sufitowych, a także mahoniowych szafek.

Projektantce udało się nie tylko zachować to, co powinno pozostać nietknięte, ale również oddać ducha marki, która reinterpretuje tradycyjne ukraińskie motywy. We wnętrzach w przemyślany sposób umieszczono nowoczesne materiały, które uzupełniają oryginalne elementy z epoki.

Butik Gunia Project w Kijowie – Historyczne wnętrza i nowoczesna aranżacja

Wnętrza showroomu utrzymano w pastelowych odcieniach zieleni, błękitu, różu i beżu. Historycznym dekoracjom towarzyszą nowoczesne elementy ze szkła, metalu i ceramiki, a także minimalistyczne meble. Ciekawym elementem dekoracyjnym są ceramiczne płytki w niektórych pomieszczeniach.

Po przekroczeniu progu butiku klienci i klientki trafiają do przestrzeni recepcyjnej z kasą, w której znajduje się niewielki zestaw wypoczynkowy z kamiennym stolikiem kawowym i współczesnym drewnianym krzesłem, nawiązującym do tradycyjnych ludowych mebli. Tuż obok zaaranżowano przestrzeń do zabawy dla dzieci.

Na prawo znajduje się przejście do działu z ceramiką, w którym z drewnianymi panelami naściennymi z epoki kontrastują proste, jasnoróżowe półki, zielona kanapa i elementy z metalu. Po lewej stronie zaaranżowano dział z biżuterią, któremu ton nadają przeszklone gabloty i minimalistyczne zielone meble.

Centralną część całej przestrzeni zajmuje dział z ubraniami, nad którym góruje biały, okrągły panel z oświetleniem. Kolisty motyw na wykładzinie w podobnym odcieniu stanowi jego lustrzane odbicie. Umieszczono tu wiele luster, a ukryte w ścianie drzwi prowadzą do przymierzalni.Modernizacja cennych mahoniowych szafek polegała na zastąpieniu istniejących półek metalowymi panelami, które dodatkowo wyposażono w oświetlenie. Umożliwiło to odpowiednią ekspozycję produktów. Zgodnie z DNA marki Gunia Project we wnętrzach showroomu nie zabrakło dzieł lokalnych wytwórców z takich pracowni jak Noom, Woo czy Cegla Studio. Meble z drewna i kamienia i inne elementy dekoracyjne wykonano głównie przy pomocy rzemieślniczych technik.


Źródło: rp.pl

