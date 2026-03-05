Mimo ataków Rosjan na ukraińskie miasta, ich mieszkańcy starają się prowadzić w miarę normalne życie. Gospodarka funkcjonuje, powstają nowe firmy, a ludzie chodzą na zakupy. Dotyczy to także obszaru mody, który na Ukrainie przed rosyjską agresją rozwijał się dynamicznie.

Reklama Reklama

W czasie wojny ukraińskie marki też starają się funkcjonować możliwie normalnie. Powstają nowe kolekcje, otwierane są butiki i sklepy. Jednym z takich miejsc jest showroom i butik ukraińskiej marki odzieży, akcesoriów i produktów do domu Gunia Project, który ruszył w wyremontowanych wnętrzach dawnej placówki dyplomatycznej Republiki Panamy w centrum Kijowa, niedaleko Złotej Bramy.

Kijów. Kiedyś ambasada, dzisiaj luksusowy butik

W XIX-wiecznym budynku przy ulicy Antonowycza w centrum Kijowa niegdyś funkcjonowała placówka dyplomatyczna Panamy. Okazało się, że historyczne wnętrza budynku doskonale nadają się na showroom i sklep oferujący ubrania, biżuterię i akcesoria ukraińskiej marki Gunia Project.

Marka, którą w 2019 r. założyły Natalia Kamenska i Maria Gawryluk, jest o tyle szczególna, że design produktów znajdujących się w jej portfolio pełnymi garściami czerpie z ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Nową flagową przestrzeń marki, której produkty dostępne są w wielu miastach Ukrainy, otwarto niedawno na parterze budynku, który mieścił placówkę Panamy.