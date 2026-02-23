Reklama

Wiadomo, kto poprowadzi polską edycję Harper's Bazaar. „Ma wyczucie rynku”

Zuzanna Krzątała zostanie redaktorką naczelną „Harper’s Bazaar Polska”. Jej zadaniem będzie ponowne wprowadzenie na rynek jednego z czołowych na świecie tytułów poświęconych modzie.

Publikacja: 23.02.2026 14:02

Zuzanna Krzątała będzie redaktorką naczelną polskiej edycji „Harper's Bazaar”.

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

Mamy koniec lutego, a już wiadomo, że to będzie bardzo ciekawy rok na rynku mediów w Polsce. Jesienią ponownie na naszym rynku pojawi się „Harper’s Bazaar”. To będzie drugie podejście dla HB w Polsce, poprzednia, w barwach innego wydawcy, zakończyła się niepowodzeniem.

Kto naczelną polskiej edycji „Harper’s Bazaar”?

Wydawca tytułu, Osnova Publishing, chce kierować magazyn do czytelniczek, które są niezależne, pewne siebie, nowoczesne, spełnione zawodowo i świadome globalnych wyzwań. Od mediów oczekują czegoś więcej niż inspiracji estetycznych – poszukują nowej perspektywy, pogłębionych treści. Taki kierunek ma nadać polskiemu „Harper’s Bazaar” Zuzanna Krzątała, która poprowadzi ten tytuł.

Do niedawna Krzątała pełniła funkcję Sustainability Managera w Vogue Polska, odpowiadała za strategię zrównoważonego rozwoju marki. Była również kuratorką konferencji Business Fashion Environment Summit poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadziła też podcasty poświęcone kulturowym i społeczno-politycznym aspektom mody. Ma też za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy modelki. 

„Zuzanna ma świetne pomysły, wyczucie rynku, jest wiarygodna, cieszy się uznaniem w branży” – mówi Katarzyna Jordan, założycielka i właścicielka Osnova Publishing, wydawczyni Harper’s Bazaar Polska.

„Harper’s Bazaar zawsze funkcjonował na styku mody i idei” – mówi Zuzanna Krzątała. – „Wznowienie polskiej edycji magazynu stanowi okazję do zbudowania nowoczesnej platformy, odzwierciedlającej realia współczesnego rynku dóbr luksusowych, na którym kultura, odpowiedzialność społeczna i biznes są nierozłączne. Reaktywujemy ten magazyn z myślą o kobietach, które przewodzą, kwestionują i kształtują otaczający je świat. Naszą ambicją jest stworzenie publikacji, która nie tylko odzwierciedla ich aspiracje, ale też ewoluuje wraz z nimi”.

Założony blisko 160 lat temu Harper’s Bazaar jest najdłużej ukazującym się na świecie magazynem poświęconym modzie. Poza wydaniem w Stanach Zjednoczonych ma 32 edycje na rynkach międzynarodowych. Licencjodawcą jest firma Hearst Magazines International, część Hearst Magazines, koncern medialny obecny na 50 rynkach. Do Hearst Magazines International należą też takie marki medialne jak „Esquire”, „Cosmopolitan”, „Elle” czy „Men's Health”.

Źródło: rp.pl

