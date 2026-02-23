Wiadomo, kto poprowadzi polską edycję Harper's Bazaar. „Ma wyczucie rynku”

Mamy koniec lutego, a już wiadomo, że to będzie bardzo ciekawy rok na rynku mediów w Polsce. Jesienią ponownie na naszym rynku pojawi się „Harper’s Bazaar”. To będzie drugie podejście dla HB w Polsce, poprzednia, w barwach innego wydawcy, zakończyła się niepowodzeniem.

Kto naczelną polskiej edycji „Harper’s Bazaar”?

Wydawca tytułu, Osnova Publishing, chce kierować magazyn do czytelniczek, które są niezależne, pewne siebie, nowoczesne, spełnione zawodowo i świadome globalnych wyzwań. Od mediów oczekują czegoś więcej niż inspiracji estetycznych – poszukują nowej perspektywy, pogłębionych treści. Taki kierunek ma nadać polskiemu „Harper’s Bazaar” Zuzanna Krzątała, która poprowadzi ten tytuł.

Do niedawna Krzątała pełniła funkcję Sustainability Managera w Vogue Polska, odpowiadała za strategię zrównoważonego rozwoju marki. Była również kuratorką konferencji Business Fashion Environment Summit poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadziła też podcasty poświęcone kulturowym i społeczno-politycznym aspektom mody. Ma też za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy modelki.

„Zuzanna ma świetne pomysły, wyczucie rynku, jest wiarygodna, cieszy się uznaniem w branży” – mówi Katarzyna Jordan, założycielka i właścicielka Osnova Publishing, wydawczyni Harper’s Bazaar Polska.