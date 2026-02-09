Spowolnienie w branży luksusowej jest wyzwaniem nawet dla czołowych graczy. Lanvin Group, kontrolowany przez Chińczyków, miał być chińskim odpowiednikiem francuskiego koncernu LVMH, ale sytuacja na rynku wymusiła zmiany strategii.

Lanvin Group sprzedaje włoską markę Caruso

Lanvin Group – dawniej Fosun Fashion Group – to chiński koncern z siedzibą w Szanghaju, który jeszcze kilka lat temu notował dobre wyniki finansowe. Przedsiębiorstwo śmiało weszło na międzynarodowy rynek dóbr luksusowych, miało ambicję zagrozić europejskim rywalom. Sposobem na zyskanie wysokiej pozycji na rynku było przejmowanie kolejnych zachodnich marek z górnej półki.

W 2017 r., jeszcze pod poprzednią nazwą, chiński koncern kupił włoską markę odzieży męskiej Caruso z siedzibą w miasteczku Soragna niedaleko Parmy, która produkuje wyroby zarówno pod własną marką, jak i dla innych podmiotów na rynku. Rok później Fosun przejął najstarszy francuski dom mody Lanvin. W 2021 r. chiński koncern zmienił nazwę na Lanvin Group, dając sygnał, że aspiruje do roli czołowego gracza w branży luksusowej.

Po niecałej dekadzie kontrolowania Caruso Lanvin Group ogłosił, że sprzedaje włoską markę. Jej nowym właścicielem stała się firma MondeVita Italy, należąca do funduszu inwestycyjnego Mondevo Group ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.