Prezydent Donald Trump zawiesił większość – choć nie wszystkie – cła, które nałożył na Kanadę i Meksyk, ale nie powstrzymało to północnych sąsiadów Ameryki przed stanowczą reakcją odwetową. Premier Ontario Doug Ford na konferencji prasowej poinformował, że zamierza wprowadzić 25-procentową dopłatę do eksportu energii elektrycznej do trzech stanów USA.