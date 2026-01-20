Torby jak okładki książek. Nowy projekt domu mody Dior promuje czytelnictwo

Dom mody Dior nie może narzekać na brak ikonicznych produktów, które stały się symbolami tej marki. A mimo to wciąż tworzy nowe. Dior Tote Bag powróciła w kolekcji wiosna/lato 2018 r., zaprezentowana przez Marię Grazię Chiuri, ówczesną dyrektorkę kreatywną domu mody Dior. Miała być luksusową wariacją na temat torby zakupowej, a stała się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów paryskiego domu mody – pożądanym przez kobiety na całym świecie nowym symbolem luksusu.

Jonathan Anderson, nowy dyrektor kreatywny Diora, postanowił odświeżyć ten projekt i nadać mu zaskakujący charakter. Projekty toreb, które zadebiutowały w styczniu 2026 r., zyskały haftowane motywy inspirowane okładkami klasycznych dzieł literatury.

Dior Tote Bag: Moda i literatura

W kolekcji znalazł się m.in. model z okładką „Draculi” Brama Stokera w intensywnym żółtym kolorze, będący nawiązaniem do XIX-wiecznej literatury gotyckiej. Pozostałe wersje przedstawiają „Ulissesa” Jamesa Joyce’a, „Z zimną krwią” Trumana Capote’a oraz „Kwiaty zła” Charles’a Baudelaire’a. Kolekcja podkreśla związki Diora ze światem sztuki i literatury, a także literackie zainteresowania Jonathana Andersona, dyrektora kreatywnego domu mody Dior.

Nowe Dior Book Tote dostępne są w trzech rozmiarach: large, medium i mini. Każdy model wykonany został z dbałością o detale, charakterystyczną dla atelier Dior. Wersja large posiada magnetyczne zapięcie. Modele medium i mini wyposażono w odpinany, regulowany pasek na ramię.