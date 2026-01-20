Torby jak okładki książek. Nowy projekt domu mody Dior promuje czytelnictwo

Aktualizacja: 20.01.2026 20:04 Publikacja: 20.01.2026 15:09
Torba Dior Tote Bag z odwołaniem do książki „Drakula” Brama Stokera.
Foto: HEIKKI KASKI
Dom mody Dior nie może narzekać na brak ikonicznych produktów, które stały się symbolami tej marki. A mimo to wciąż tworzy nowe. Dior Tote Bag powróciła w kolekcji wiosna/lato 2018 r., zaprezentowana przez Marię Grazię Chiuri, ówczesną dyrektorkę kreatywną domu mody Dior. Miała być luksusową wariacją na temat torby zakupowej, a stała się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów paryskiego domu mody – pożądanym przez kobiety na całym świecie nowym symbolem luksusu.
Jonathan Anderson, nowy dyrektor kreatywny Diora, postanowił odświeżyć ten projekt i nadać mu zaskakujący charakter. Projekty toreb, które zadebiutowały w styczniu 2026 r., zyskały haftowane motywy inspirowane okładkami klasycznych dzieł literatury.
W kolekcji znalazł się m.in. model z okładką „Draculi” Brama Stokera w intensywnym żółtym kolorze, będący nawiązaniem do XIX-wiecznej literatury gotyckiej. Pozostałe wersje przedstawiają „Ulissesa” Jamesa Joyce’a, „Z zimną krwią” Trumana Capote’a oraz „Kwiaty zła” Charles’a Baudelaire’a. Kolekcja podkreśla związki Diora ze światem sztuki i literatury, a także literackie zainteresowania Jonathana Andersona, dyrektora kreatywnego domu mody Dior.
Nowe Dior Book Tote dostępne są w trzech rozmiarach: large, medium i mini. Każdy model wykonany został z dbałością o detale, charakterystyczną dla atelier Dior. Wersja large posiada magnetyczne zapięcie. Modele medium i mini wyposażono w odpinany, regulowany pasek na ramię.
Foto: HEIKKI KASKI
Literackie tytuły zdobią również etui, portfele oraz elementy kolekcji ready-to-wear.
Ten rok będzie dla Diora kluczowy – w 2025 roku ogłoszono, że po Marii Grazii Chiuri stery przejmie Brytyjczyk Jonathan Anderson, dotąd dyrektor kreatywny hiszpańskiego domu mody Loewe. Debiut jego kolekcji haute couture miał miejsce jesienią 2025 roku, przed nami kolejny pokaz, na który ponownie czeka cały świat mody.
Foto: Materiały prasowe
Anderson, niezwykle aktywny zawodowo, poprzez swoją markę JWA związany z odzieżowym potentatem Uniqlo, ma odmienić kolekcje Diora i przy okazji podnieść sprzedaż – to drugie jest więcej niż pewne, wiele analiz wskazuje, że zmiany na kluczowych stanowiskach kreatywnych w domach mody zawsze przekładają się na większe zainteresowanie klientów i klientek.
Premiera kolekcji haute couture autorstwa Andersona dla Diora zapowiedziana została na 26 stycznia podczas paryskiego tygodnia mody. Wcześniej, 21 stycznia, odbędzie się pokaz kolekcji męskiej przygotowanej przez Brytyjczyka.
