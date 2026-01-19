Mamy skłonność do postrzegania świata mody przez pryzmat najbardziej znanych osób. Zapamiętujemy przede wszystkim te „największe” nazwiska, ludzi, których nazywano ikonami czy symbolami branży. Valentino Garavani był jedną z takich postaci, w jego przypadku żadne określenie nie jest „na wyrost”.

Valentino Garavani. Nie żyje ikona światowej mody

Valentino Garavani był jednym z najsłynniejszych projektantów mody XX i początku XXI wieku, przez wiele dekad pozostawał symbolem ponadczasowej włoskiej elegancji i perfekcyjnego rzemiosła krawieckiego.

Urodził się 11 maja 1932 roku w Vogherze we Włoszech. Do świata mody wkroczył w Mediolanie, gdzie rozpoczął edukację, a następnie kontynuował ją w Paryżu. Tam, w światowej stolicy mody, zdobywał doświadczenie i zyskiwał rozpoznawalność.

W 1960 roku założył w Rzymie własny dom mody, który nazwał po prostu Valentino. Trafił w dobry moment – Włochy, tak jak reszta Europy zachodniej, przeżywały okres powojennego rozkwitu. Zainteresowanie modą rosło, a Valentino Garavani szybko zyskał międzynarodowe uznanie. Przełomem był pokaz w 1962 roku we Florencji, po nim nazwa Valentino stała się rozpoznawalna na całym świecie. Włochy, kraj wyśmienitej kuchni i znanej w całej Europie motoryzacji, stawały się potęgą także w świecie mody.

Valentino Garavani: Jego kreacje nosiły Audrey Hepburn czy

Moda lubi symbole, także kolorystyczne. Zapewne dlatego słynny stał się charakterystyczny odcień czerwieni, znany jako „Valentino Red”, który przez lata pozostawał znakiem rozpoznawczym włoskiego projektanta.