Aktualizacja: 20.01.2026 04:22 Publikacja: 19.01.2026 18:59
Valentino Garavani w 1991 roku.
Foto: Enrica Scalfari / Avalon/PAP
Mamy skłonność do postrzegania świata mody przez pryzmat najbardziej znanych osób. Zapamiętujemy przede wszystkim te „największe” nazwiska, ludzi, których nazywano ikonami czy symbolami branży. Valentino Garavani był jedną z takich postaci, w jego przypadku żadne określenie nie jest „na wyrost”.
Valentino Garavani był jednym z najsłynniejszych projektantów mody XX i początku XXI wieku, przez wiele dekad pozostawał symbolem ponadczasowej włoskiej elegancji i perfekcyjnego rzemiosła krawieckiego.
Urodził się 11 maja 1932 roku w Vogherze we Włoszech. Do świata mody wkroczył w Mediolanie, gdzie rozpoczął edukację, a następnie kontynuował ją w Paryżu. Tam, w światowej stolicy mody, zdobywał doświadczenie i zyskiwał rozpoznawalność.
W 1960 roku założył w Rzymie własny dom mody, który nazwał po prostu Valentino. Trafił w dobry moment – Włochy, tak jak reszta Europy zachodniej, przeżywały okres powojennego rozkwitu. Zainteresowanie modą rosło, a Valentino Garavani szybko zyskał międzynarodowe uznanie. Przełomem był pokaz w 1962 roku we Florencji, po nim nazwa Valentino stała się rozpoznawalna na całym świecie. Włochy, kraj wyśmienitej kuchni i znanej w całej Europie motoryzacji, stawały się potęgą także w świecie mody.
Moda lubi symbole, także kolorystyczne. Zapewne dlatego słynny stał się charakterystyczny odcień czerwieni, znany jako „Valentino Red”, który przez lata pozostawał znakiem rozpoznawczym włoskiego projektanta.
Valentino Garavani słynął także z eleganckich sukni wieczorowych. Jego kreacje wybierały gwiazdy i postacie z pierwszych stron gazet, takie jak Jacqueline Kennedy Onassis, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor czy Sophia Loren.
Valentino Garavani był aktywny zawodowo przez pięć dekad – w 1998 roku sprzedał większościowe udziały w swojej firmie, ale jeszcze przez wiele lat pozostawał głównym projektantem marki, aż do przejścia na emeryturę. Ostatni pokaz haute couture przygotowany przez Valentino Garavaniego odbył się w 2008 roku w Rzymie i był hołdem dla jego wieloletniej kariery.
Obecnie marka Valentino jest własnością katarskiego funduszu inwestycyjnego Mayhoola, który posiada 70 proc. akcji w Valentino. Kataryczycy nabyli większościowy pakiet akcji w 2012 r. Pakiet 30 proc. posiada francuski koncern Kering SA. Francuzi rozważali w ostatnim czasie opcję przejęcia całej marki z rąk k.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zara kończy pewien rozdział swojej historii. W hiszpańskim mieście A Coruña zostanie zamknięty pierwszy w histor...
Monogram marki Louis Vuitton to jeden ze współczesnych emblematów luksusu. Początki jednego z najsłynniejszych l...
Słynąca z luksusowych kaszmirowych swetrów włoska marka Brunello Cucinelli ma za sobą kolejny udany rok. Włoski...
Rodzina założycieli słynnego magazynu „L'Officiel” pozwała do sądu obecnego właściciela tytułu, chiński koncern...
Rok 2026 będzie należał do ponadczasowych modeli i wzorów z dużą dozą vintage’owej nostalgii. Tak wynika z najno...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas