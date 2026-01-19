Sklep marki Zara przy Calle Juan Flórez w mieście A Coruña to szczególne miejsce w historii hiszpańskiej marki. To pierwszy na świecie sklep Zary, który otwarto w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. Klienci hiszpańskiej marki będą mogli jednak odwiedzić sklep tylko do 30 stycznia, ponieważ zdecydowano o jego zamknięciu – i zakończeniu liczącej ponad pięć dekad historii tego miejsca.

Reklama Reklama

Zara zamyka swój najstarszy sklep przy Calle Juan Flórez w A Coruña

Hiszpański przedsiębiorca Amancio Ortega otworzył 9 maja 1975 r. przy Calle Juan Flórez 64-66 w A Coruña niewielki, liczący nieco ponad 300 metrów kwadratowych sklep. Był to pierwszy na świecie sklep Zary – jego nowej marki, która stworzyła podwaliny tego, czym teraz jest koncern Inditex, największe na świecie przedsiębiorstwo działające w branży odzieżowej, obecne w blisko 200 krajach na całym świecie.

Sklep stał się symbolem imperium Ortegi, zapisał się też na stałe w świadomości mieszkańców A Coruña. Wielu z nich to właśnie w sklepie przy Calle Juan Flórez kupiło swoje pierwsze ubranie Zary.

Mimo symbolicznego znaczenia sklepu jego historia dobiega właśnie końca – zarząd Inditexu zdecydował o jego zamknięciu, które nastąpi 30 stycznia 2026 roku. Cały personel sklepu pozostanie w szeregach Zary i będzie kontynuować pracę w innych punktach sprzedaży marki w mieście.