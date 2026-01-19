Aktualizacja: 19.01.2026 18:15 Publikacja: 19.01.2026 13:52
Zgodnie z nową strategią koncernu, sklepy Zary mają być dużymi, wielofunkcyjnymi przestrzeniami.
Foto: Brais Lorenzo/Bloomberg
Sklep marki Zara przy Calle Juan Flórez w mieście A Coruña to szczególne miejsce w historii hiszpańskiej marki. To pierwszy na świecie sklep Zary, który otwarto w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. Klienci hiszpańskiej marki będą mogli jednak odwiedzić sklep tylko do 30 stycznia, ponieważ zdecydowano o jego zamknięciu – i zakończeniu liczącej ponad pięć dekad historii tego miejsca.
Hiszpański przedsiębiorca Amancio Ortega otworzył 9 maja 1975 r. przy Calle Juan Flórez 64-66 w A Coruña niewielki, liczący nieco ponad 300 metrów kwadratowych sklep. Był to pierwszy na świecie sklep Zary – jego nowej marki, która stworzyła podwaliny tego, czym teraz jest koncern Inditex, największe na świecie przedsiębiorstwo działające w branży odzieżowej, obecne w blisko 200 krajach na całym świecie.
Sklep stał się symbolem imperium Ortegi, zapisał się też na stałe w świadomości mieszkańców A Coruña. Wielu z nich to właśnie w sklepie przy Calle Juan Flórez kupiło swoje pierwsze ubranie Zary.
Czytaj więcej
W Barcelonie ruszył nowy flagowy sklep Zary. To kolejny krok hiszpańskiej marki w stronę segmentu...
Mimo symbolicznego znaczenia sklepu jego historia dobiega właśnie końca – zarząd Inditexu zdecydował o jego zamknięciu, które nastąpi 30 stycznia 2026 roku. Cały personel sklepu pozostanie w szeregach Zary i będzie kontynuować pracę w innych punktach sprzedaży marki w mieście.
Co z kolei czeka przestrzeń przy Calle Juan Flórez? O tym jak na razie firma milczy.
Dlaczego zdecydowano o zamknięciu najstarszego sklepu Zary? Kalkulacja i strategia wygrały z sentymentem, choć, jak informują branżowe i lokalne media, nie chodziło o nierentowność sklepu.
Zamknięcie historycznego miejsca wpisuje się w szerszą strategię transformacji całej grupy Inditex. Kluczowym elementem tej strategii jest rozwój i zmiana wizerunku Zary, która jest flagową marką w portfolio koncernu.
Przestrzeń sklepu przy Calle Juan Flórez jest po prostu za mała i nie wpisuje się w nowy format sklepów marki Zara. Zgodnie z koncepcją Marty Ortegi, najmłodszej córki Amancio Ortegi, która przejęła stery w Inditexie w 2022 roku, sklepy Zary mają być dużymi, wielofunkcyjnymi przestrzeniami, pełnymi nowoczesnych rozwiązań, które podniosą poziom obsługi klientów.
Zgodnie z planem Marty Ortegi w sklepach mają znajdować się wszystkie działy marki, a więc dział odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, a także produkty Zara Home. Tak niewielki sklep jak ten przy Calle Juan Flórez nie jest w stanie spełnić tych standardów.
Zgodnie ze strategią, którą zarząd Inditexu wdraża już od kilku lat, na całym świecie stopniowo zamykają się mniejsze sklepy, które ustępują znacznie większym przestrzeniom. Dotyczy to wszystkich marek z portfolio koncernu, ale to Zara przechodzi właśnie najpoważniejszą transformację.
Otwierają się nowe sklepy Zary, których wystrój ma sygnalizować, że marka pozycjonuje się na półce premium. W ramach tworzenia lifestyle’owego uniwersum, jakim ma stać się Zara, rozbudowuje się też sieć kawiarni Zacaffé, które funkcjonują przy sklepach marki zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą. Taka kawiarnia ma otworzyć się również w A Coruña – już 31 stycznia, niedaleko historycznego sklepu, który zamknie się dzień wcześniej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Monogram marki Louis Vuitton to jeden ze współczesnych emblematów luksusu. Początki jednego z najsłynniejszych l...
Słynąca z luksusowych kaszmirowych swetrów włoska marka Brunello Cucinelli ma za sobą kolejny udany rok. Włoski...
Rodzina założycieli słynnego magazynu „L'Officiel” pozwała do sądu obecnego właściciela tytułu, chiński koncern...
Rok 2026 będzie należał do ponadczasowych modeli i wzorów z dużą dozą vintage’owej nostalgii. Tak wynika z najno...
Lefties to marka należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex, która w zamierzeniu miała walczyć z najbardziej kon...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas