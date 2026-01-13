Obecny od ponad stu lat luksusowy magazyn o modzie „L'Officiel” to tytuł, który zna również wielu polskich czytelników, bo przez kilka lat był obecny na polskim rynku. Od 2022 roku wszystkie edycje czasopisma znajdują się w rękach chińskiego koncernu AMTD. Członkowie francuskiej rodziny Jalou, której przodkowie zakładali „L’Officiela”, pozwali AMTD, zarzucając Chińczykom oszustwa i przyczynienie się do utraty cennych archiwów fotograficznych magazynu.

Burza wokół „L'Officiel”. Słynny magazyn o modzie w centrum sporu właścicieli

Przejęcie francuskiego magazynu o modzie „L'Officiel” w 2022 r. przez chiński koncern AMTD było głośną transakcją w branży medialnej. Przez ponad sto lat słynne czasopismo należało do francuskiej rodziny Jalou, która założyła ten magazyn w 1921 roku.

Jak informuje AFP, z inicjatywy rodziny Jalou paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedozwolonych praktyk, jakich miał dopuścić się wspomniany chiński koncern. Zdaniem AFP, dawni właściciele czasopisma zarzucają AMTD oszustwa na bardzo szeroką skalę.

W zgłoszeniu, które wypłynęło do prokuratury jeszcze w marcu 2025 roku, rodzina Jalou zarzuca AMTD, że koncern dokonał wielu operacji finansowych, których efektem było pozbawienie pierwotnej, paryskiej centrali L’Officiela środków finansowych.