Aktualizacja: 13.01.2026 21:49 Publikacja: 13.01.2026 05:00
„L'Officiel” został założony przez członków francuskiej rodziny Jalou w 1921 roku.
Foto: Materiały prasowe
Obecny od ponad stu lat luksusowy magazyn o modzie „L'Officiel” to tytuł, który zna również wielu polskich czytelników, bo przez kilka lat był obecny na polskim rynku. Od 2022 roku wszystkie edycje czasopisma znajdują się w rękach chińskiego koncernu AMTD. Członkowie francuskiej rodziny Jalou, której przodkowie zakładali „L’Officiela”, pozwali AMTD, zarzucając Chińczykom oszustwa i przyczynienie się do utraty cennych archiwów fotograficznych magazynu.
Przejęcie francuskiego magazynu o modzie „L'Officiel” w 2022 r. przez chiński koncern AMTD było głośną transakcją w branży medialnej. Przez ponad sto lat słynne czasopismo należało do francuskiej rodziny Jalou, która założyła ten magazyn w 1921 roku.
Jak informuje AFP, z inicjatywy rodziny Jalou paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedozwolonych praktyk, jakich miał dopuścić się wspomniany chiński koncern. Zdaniem AFP, dawni właściciele czasopisma zarzucają AMTD oszustwa na bardzo szeroką skalę.
Czytaj więcej
W Barcelonie ruszył nowy flagowy sklep Zary. To kolejny krok hiszpańskiej marki w stronę segmentu...
W zgłoszeniu, które wypłynęło do prokuratury jeszcze w marcu 2025 roku, rodzina Jalou zarzuca AMTD, że koncern dokonał wielu operacji finansowych, których efektem było pozbawienie pierwotnej, paryskiej centrali L’Officiela środków finansowych.
Kłopoty finansowe „L'Officiela” zaczęły się w 2015 roku, kiedy cała firma przeszła pod zarząd komisaryczny. Działający w branży technologicznej, medialnej, rozrywkowej i hotelarskiej chiński koncern AMTD miał wyprowadzić „L'Officiela” na prostą. Plan restrukturyzacji, który ma zakończyć się w 2028 roku, zakazuje sprzedaży oraz transferu zarówno zasobów firmy, jak i jej zastrzeżonych znaków towarowych.
Jak zauważają członkowie rodziny Jalou, AMTD pogwałcił te zasady, wyprowadzając z firmy znaczne środki na konta rozmaitych podmiotów, zarówno w USA, jak i w Chinach. Operacje finansowe miały celowo omijać francuską centralę „L'Officiela”, czego rezultatem było pozbawienie jej środków.
Rodzina Jalou zarzuca też nowym właścicielom „L'Officiela” uchylanie się od płacenia podatków wobec francuskiego fiskusa.
Zarzuty wobec AMTD dotyczą też znaków towarowych. Przykładem nieuczciwych działań miało być zarejestrowanie nazwy „L’Officiel” w około 40 krajach na całym świecie za pośrednictwem firmy z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, czyli w raju podatkowym.
Kwestią, która szczególnie niepokoi rodzinę Jalou, są losy bogatych i niezwykle cennych archiwów fotograficznych „L’Officiela”, których historia sięga początków funkcjonowania magazynu w okresie międzywojennym. Jak uważają dawni właściciele magazynu, nie wiadomo, gdzie teraz znajdują się te archiwa.
„L'Officiel” to licząca ponad sto lat instytucja francuskiej mody, której nie można traktować jako czysto spekulatywnego aktywa” – podkreślają cytowani przez AFP prawnicy rodziny Jalou, Céline Bekerman i Antoine Cadeo. „Musimy zachować jego dziedzictwo i nie dopuścić, aby stało się ofiarą drapieżnych praktyk” – dodają adwokaci.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Słynąca z luksusowych kaszmirowych swetrów włoska marka Brunello Cucinelli ma za sobą kolejny udany rok. Włoski...
Rok 2026 będzie należał do ponadczasowych modeli i wzorów z dużą dozą vintage’owej nostalgii. Tak wynika z najno...
Lefties to marka należąca do hiszpańskiego koncernu Inditex, która w zamierzeniu miała walczyć z najbardziej kon...
Marki luksusowe przez lata opierały się zbyt mocnej obecności w sieci, wychodząc z przekonania, że luksus wymaga...
Info-influencerzy stają się coraz popularniejsi. Korzystają z powszechnie dostępnych narzędzi wspieranych przez...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas