Przez lata hiszpański Inditex, największy na świecie koncern odzieżowy, pilnie strzegł technologii i rozwiązań, które stosuje. Teraz odzieżowy gigant zaskoczył wszystkich, tworząc projekt, który ma umożliwić ujawnianie szczegółów dotyczących innowacyjnych rozwiązań, których większość konkurentów Inditeksu nie chce ujawniać.

Inditex: Właściciel Zary odkrywa tajemnice

Amancio Ortega, założyciel hiszpańskiego koncernu Inditex, w którego portfolio znajdują się marki Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Lefties, od początku starał się budować nowoczesne przedsiębiorstwo, które będzie szło z duchem czasu. Już w 1975 roku Ortega zatrudnił José María Castellano, doktora ekonomii i eksperta w dziedzinie komputeryzacji, aby ten zajął się rozwojem technologicznego zaplecza firmy.

Pół wieku później Inditex nie zwalnia tempa, a co więcej, zamierza dzielić się ze światem technologicznymi innowacjami, które wdraża. Na platformie blogowej Medium powstało konto o nazwie Inditex Tech, na którym hiszpański gigant chce szczegółowo omawiać wykorzystywane rozwiązania mające wpływ na rozwój firmy i jej sprawne funkcjonowanie.

Krok ten idzie całkowicie wbrew tradycyjnemu podejściu większości przedsiębiorstw – zarówno niewielkich startupów, jak i globalnych koncernów. Firmy z branży odzieżowej zwykle pilnie strzegą własnych rozwiązań, aby utrzymać przewagę konkurencyjną wobec rywali.