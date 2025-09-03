Aktualizacja: 03.09.2025 13:19 Publikacja: 03.09.2025 12:53
Nowy projekt właściciela Zary to element budowania wizerunku firmy innowacyjnej.
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Przez lata hiszpański Inditex, największy na świecie koncern odzieżowy, pilnie strzegł technologii i rozwiązań, które stosuje. Teraz odzieżowy gigant zaskoczył wszystkich, tworząc projekt, który ma umożliwić ujawnianie szczegółów dotyczących innowacyjnych rozwiązań, których większość konkurentów Inditeksu nie chce ujawniać.
Amancio Ortega, założyciel hiszpańskiego koncernu Inditex, w którego portfolio znajdują się marki Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Lefties, od początku starał się budować nowoczesne przedsiębiorstwo, które będzie szło z duchem czasu. Już w 1975 roku Ortega zatrudnił José María Castellano, doktora ekonomii i eksperta w dziedzinie komputeryzacji, aby ten zajął się rozwojem technologicznego zaplecza firmy.
Pół wieku później Inditex nie zwalnia tempa, a co więcej, zamierza dzielić się ze światem technologicznymi innowacjami, które wdraża. Na platformie blogowej Medium powstało konto o nazwie Inditex Tech, na którym hiszpański gigant chce szczegółowo omawiać wykorzystywane rozwiązania mające wpływ na rozwój firmy i jej sprawne funkcjonowanie.
Krok ten idzie całkowicie wbrew tradycyjnemu podejściu większości przedsiębiorstw – zarówno niewielkich startupów, jak i globalnych koncernów. Firmy z branży odzieżowej zwykle pilnie strzegą własnych rozwiązań, aby utrzymać przewagę konkurencyjną wobec rywali.
Platformę Medium założyli w 2012 roku twórcy Twittera (obecnie X). Miała być miejscem, w którym użytkownicy będą mogli publikować znacznie obszerniejsze i bardziej treściwe teksty, a nie tylko króciutkie tweety na maksymalnie 140 czy później – 280 znaków.
W swoim pierwszym wpisie Inditex publikuje historię rozwoju narzędzia o nazwie Inditex Open Platform, z której korzystają pracownicy i partnerzy biznesowi firmy z całego świata. Platforma umożliwia tworzenie, integrację, testowanie i korzystanie ze wszystkich wewnętrznych firmowych aplikacji Inditexu.
Częścią Inditex Open Platform jest IOP Product i to właśnie tego segmentu dotyczy pierwszy artykuł na blogu. Narzędzie służy do integracji wszystkich aplikacji biorących udział w całym łańcuchu dostaw.
„To historia tego, jak je zbudowaliśmy: od decyzji architektów i wyzwań, z jakimi się mierzyliśmy, aż po sposób, w jaki technologia microfrontend pomogła nam połączyć autonomię programistów ze spójnością doświadczenia użytkownika” – czytamy na blogu Inditeksu.
Inditex od pewnego czasu kładzie szczególnie duży nacisk na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, których odbiorcami są przede wszystkim klienci. Dotyczy to zarówno firmowych platform i aplikacji zakupowych, jak i sklepów stacjonarnych.
Wszystko po to, aby przyciągnąć przede wszystkim młodych klientów z pokolenia Z, świetnie obeznanych z nowymi technologiami. Odświeżonemu wystrojowi sklepów towarzyszą takie innowacyjne rozwiązania jak lustra AR, pozwalające przymierzyć ubrania bez ich zakładania, czy wirtualne przymierzalnie w aplikacji na smartfonie.
