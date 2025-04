Oprócz Gucci nie za dobrze radzą sobie też inne marki z portfolio Keringa. Sprzedaż domu mody Saint Laurent spadła w pierwszym kwartale tego roku o dziewięć procent, zaś Balenciagi, Alexandra McQueena, Boucheron i Pomellato — łącznie o 11 procent. Dobre wieści płyną jedynie z marki Bottega Veneta, która zanotowała wzrost wartości sprzedaży o siedem procent, na plusie są też działy okularów i kosmetyków.

Demna: nowy dyrektor kreatywny marki Gucci

Zdaniem analityków wszystkie te wyniki świadczą o wyjątkowej wrażliwości Keringa na zapowiedzi Donalda Trumpa w kwestii podniesienia ceł i groźba recesji, zniechęcająca klientów do inwestowania w luksus. Eksperci spodziewają się, że branżę luksusową czeka kolejny trudny rok, zwłaszcza na rynku azjatyckim i w USA.

Kering zamknął w tym roku jak dotąd 25 butików na całym świecie w ramach planu zamknięcia łącznie 50 sklepów, które nie przynoszą odpowiednich wyników. Około jedna trzecia z nich to outlety. Branżowe media informują, że Kering zapowiedział też kolejne zwolnienia pracowników.

Francuski koncern od wielu miesięcy próbuje nadać nową energię marce Gucci, która do niedawna była jedną z czołowych lokomotyw rozwoju dla Keringa. Kluczowym krokiem w tym kierunku było niedawne powołanie na stanowisko dyrektora kreatywnego gruzińskiego projektanta Demny, słynącego z prowokacyjnych, streetwearowych projektów. Decyzja została uznana za kontrowersyjną – Demna dał się poznać jako projektant bezkompromisowy co, zdaniem wielu, nie do końca pasuje dla tak „mainstreamowej” marki jak Gucci.

Oficjalnie Demna, który spędza właśnie ostatnie miesiące jako dyrektor kreatywny Balenciagi, stanie na czele marki Gucci w lipcu tego roku. W ubiegłym roku powołano też nowego prezesa domu mody Gucci, Stefano Cantino — byłego dyrektora ds. komunikacji i wizerunku marki Louis Vuitton.

Przedstawiciele Gucci informują, że Demna już pracuje nad nową kolekcją marki Gucci, jednak jak na razie nie wiadomo, kiedy zostanie zaprezentowana. Cytowana przez agencję Reuters wiceprezeska Keringa Francesca Bellettini zapewniła, że jego pierwsze projekty ujrzą światło dzienne jeszcze w tym roku.