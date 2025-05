Włoska marka Loro Piana uruchomiła nowy projekt. Ma on przyczynić się do bardziej zrównoważonego pozyskiwania kaszmiru, z którego powstają ubrania słynnej marki. Projekt zaplanowano na pięć projekt, ma on na celu wsparcie społeczności hodowców kóz kaszmirskich w Mongolii, bez których pozyskiwanie tego niezwykle rzadkiego surowca nie byłoby możliwe.

Loro Piana i „etyczny kaszmir”

Rośnie grono producentów szlachetnych tkanin, którzy ze względu na postępujące zmiany klimatyczne mają coraz większe problemy z hodowlą roślin i zwierząt, z których pozyskuje się surowce. Problemy dotyczą również kaszmiru — jednego z najcenniejszych najtrudniejszych do pozyskania i włókien na świecie. Od tysięcy lat ceni się go za jego delikatność i lekkość, a zarazem bardzo dobrą izolację cieplną.

Włóczkę kaszmirową pozyskuje się z kóz kaszmirskich, a konkretnie — z dolnej, najdelikatniejszej warstwy ich sierści. Kozy tej rasy hoduje się na wysoko położonych płaskowyżach Himalajów, a także w Mongolii.

modaTo właśnie z Mongolii cenny kaszmir importuje włoska marka luksusowej odzieży Loro Piana, która od dekad ubiera milionerów i miliarderów. Z mongolskiego kaszmiru powstają swetry, za które klienci płacą tysiące euro.