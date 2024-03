„Od początku swojej działalności w Peru marka Loro Piana dba o najwyższe standardy etyczne oraz prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Loro Piana dostarcza kluczowego wsparcia, chroniąc i zwiększając popyt na wełnę z wikunii, niezależnie od dynamiki rynku” – czytamy w komunikacie cytowanym przez „Bloomberga”.

Zdaniem „Bloomberga” te zapewnienia nie mają pokrycia w rzeczywistości, a kolejni prezesi Loro Piana wpłynęli na zmianę zasad wynagradzania peruwiańskich hodowców. Jak informuje „Bloomberg”, większość ich domów to wciąż tradycyjne gliniane lepianki bez dostępu do bieżącej wody, zaś prowincja Lucanas należy do najbiedniejszych w Peru.