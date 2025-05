Wyglądają klasycznie, a jednak koszule z bawełny, które pojawiły się w ofercie marki COS, znacząco różnią się od wielu innych modeli dostępnych na rynku. Ten projekt to efekt współpracy COS z brytyjskim startupem Materra. Najważniejsza jest tu bawełna hydroponiczna. Co oznacza to określenie?

Reklama

Bawełna w nowej odsłonie: innowacyjny projekt marki COS

COS to należąca do szwedzkiego koncernu H&M Group to siostrzana marka H&Mu. Kolekcje COS są niewielkie i minimalistyczne, tworzą je uniwersalne, funkcjonalne i ponadczasowe ubrania i dodatki wysokiej jakości, których „życie” obliczone jest na wiele lat.

Mająca siedzibę w Londynie marka COS szczyci się też testowaniem najnowszych technologii krawieckich w duchu mody zrównoważonej. W podejście to wpisują się dwa nowe projekty ponadczasowych białych koszul, które są częścią najnowszej, wiosenno-letniej kolekcji brytyjskiej marki.

Koszule – model męski i damski – powstały z tak zwanej bawełny hydroponicznej. Surowca dostarczył brytyjski startup Materra specjalizujący się w pozyskiwaniu bawełny ze zrównoważonych upraw w Indiach.