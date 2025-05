Tematyka całego kursu jest bardzo szeroka i dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw z branży luksusowej. Jedncześnie liczba godzin jest mocno ograniczona, przez co nie należy traktować kursu Inside LVMH jako alternatywy dla studiów na uczelni wyższej, ale raczej jako punkt wyjścia do dalszej edukacji albo uzupełnienie wiedzy, którą już się posiada. Rejestracja na kurs Inside LVMH potrwa do 19 maja do godziny 11:59 we wszystkich strefach czasowych.