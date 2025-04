Wyniki finansowe francuskiego koncernu LVMH rozczarowały inwestorów, co przełożyło się na spadek wyceny firmy. Efekt? LVMH, który przez lata dominował, nie jest już najwyżej wycenianą francuską firmą. Ten tytuł odebrał jej jeden z arcyrywali na rynku dóbr luksusowych.

Roszada wśród światowych gigantów branży luksusowej. LVMH w dół, Hermès w górę

Kontrolowany przez rodzinę miliardera Bernarda Arnaulta koncern LVMH opublikował sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku wartość sprzedaży w należących do koncernu markach wyniosła 20,3 miliarda euro, co oznacza spadek o trzy procent rok do roku. Wynik ten rozminął się z prognozami analityków, którzy spodziewali się wzrostu sprzedaży na poziomie dwóch procent. W rezultacie ceny akcji LVMH spadły w poniedziałek na francuskiej giełdzie o osiem procent.

Francuskiego giganta pociągnęły w dół dwie najcenniejsze marki z jego portfolio – Louis Vuitton and Dior. Zarówno LV, jak i Dior zanotowały pięcioprocentowe spadki sprzedaży.

Dział win i alkoholi mocnych zaliczył z kolei spadek sprzedaży o dziewięć procent. Wydatnie przyczynił się do tego spadek popytu na te produkty w USA i w Azji ze względu na chwiejną sytuację geopolityczną. Jedynym regionem, który zanotował wzrost (dwuprocentowy), była Europa.