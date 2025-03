W całej Unii Europejskiej wygenerowaliśmy w 2022 roku prawie 7 milionów ton odpadów. W przeliczeniu na osobę to około 16 kilogramów śmieci.

Zdaniem autorów raportu problem tkwi między innymi w niebywałej popularności wpisujących się w sferę „szybkiej mody” (ang. fast fashion) internetowych sklepów odzieżowych, które dodatkowo promują influencerzy. W ofertach tanich marek znajdują się wyroby kiepskiej jakości, które szybko się zużywają – i trafiają na śmietnik.

Co więcej, kupując ubranie online, nie jesteśmy w stanie go przymierzyć. W rezultacie często zwracamy zakupy, których transport generuje dodatkową porcje gazów cieplarnianych – a czasem nawet zwyczajnie wyrzucamy ubrania, zwłaszcza jeżeli były bardzo tanie. Policzono, że aż 22-44 procent tych rzeczy nie trafia ponownie do sprzedaży – zamiast tego ulegają zniszczeniu.

„Fast fashion” w UE: historyczny rekord

Kolejnym problemem jest fakt, że nie poddajemy recyklingowi zbyt wielu tekstyliów, które wyrzucamy. W 2022 roku Europejczycy nie posegregowali aż 85 procent odpadów tekstylnych.

Autorzy raportu wskazali na pilną potrzebę odejścia od „szybkiej mody”, a także na „systemową zmianę” w branży tekstylnej. Ich zdaniem do rozwiązania problemu śmieci tego rodzaju może przyczynić się moda cyrkularna oraz produkcja trwałych ubrań wysokiej jakości, które później będzie można łatwo naprawić, poddać upcyklingowi lub recyklingowi.

Eksperci mają też nadzieję na pozytywne zmiany wskutek unijnej dyrektywy, która weszła w życie 1. stycznia tego roku. Zabrania ona wyrzucania odpadów tekstylnych do zbiorników z odpadami mieszanymi.