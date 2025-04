Marki odzieżowe, także te luksusowe, przez lata skupiały się przede wszystkim na przedstawicielach młodszych pokoleń. Tymczasem zdaniem ekspertów ich uwaga w coraz większym stopniu powinna się skupiać – i tak się dzieje – na zamożnych osobach po pięćdziesiątce. Dzięki swojej znaczącej sile nabywczej „Silversi” wyrastają na kluczową grupę klientów.

„Silversi” rosną w siłę. To coraz bardziej wpływowa grupa klientów marek luksusowych

Mają za sobą udaną karierę, którą można liczyć w dekadach, dobre, stabilne zarobki, a na koncie w banku – znaczne środki finansowe. „Silver generation”, bo o niej mowa, to konsumenci w wieku 50 lat i starsi. Eksperci uważają, że to właśnie oni, a nie „Zetki”, stają się najważniejszą grupę klientów marek luksusowych.

Liczby mówią same za siebie, a tych dostarczają eksperci z firmy McKinsey, którzy opublikowali raport pod tytułem „The State of Fashion: Trends that Matter in 2025”. Publikacja podsumowuje wiodące trendy w branży mody.

Liczba osób 50+ dynamicznie rośnie, co wynika ze starzenia się wielu społeczeństw w krajach rozwiniętych. W 2020 roku osoby te stanowiły jedynie 25 procent światowej populacji. Przewiduje się, że do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do ponad 30 procent, zaś w samej Europie Zachodniej – do ponad 50 procent. W 2024 roku udział „Silver Spenders” (ang. srebrni klienci) w globalnych wydatkach wynosił 28 procent, jednak eksperci spodziewają się, że na przykład w Europie w 2025 roku udział ten wyniesie aż 79 procent.