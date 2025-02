W opinii ekspertów wyniki Nike'a i, co za tym idzie, spadek wartości firmy, wynikają też z braku innowacyjności i odpowiedniego marketingu, który zrobiłby wrażenie na konsumentach i konsumentkach, zwłaszcza młodych. Powrót do czołówki branży odzieży sportowej utrudnia dodatkowo pojawianie się na rynku coraz to nowych, innowacyjnych marek produkujących buty jak Hoka czy On, a także skuteczne działania tych, które istnieją już na rynku od pewnego czasu, na przykład Lululemon.

W ostatnim kwartale 2024 roku wartość sprzedaży wyrobów Nike spadła o osiem procent, co świadczy o tym, że marce wciąż nie udaje się wyjść z finansowego dołka. Pomóc w tym ma współpraca z Kim Kardashian.

Tuż po ogłoszeniu stworzenia nowej marki we współpracy z celebrytką sytuacja na Wall Street zmieniła się na korzyść Nike. We wtorek pod koniec dnia ceny akcji Nike wzrosły o ponad sześć procent.