Kim Kardashian i Skims: kulisy biznesu, który uczynił z niej miliarderkę

Grupa Gremi Media odnotowała rekordowe wzrosty wyników online, osiągając najwyższy wynik w swojej dotychczasowej działalności. Według najnowszego raportu Mediapanel w październiku bieżącego roku liczba realnych użytkowników (RU) osiągnęła liczbę ponad 7,3 miliona, co stanowi aż +87% wzrostu w porównaniu do października ubiegłego roku. Jest to niewątpliwie efekt konsekwentnie realizowanej strategii cyfryzacji wydawnictwa.