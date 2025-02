Adidas tworzy swoją pierwszą markę luksusową. Kaszmir, skóra i ręczne szycie

Nie ma zaskoczenia, że uruchomieniu nowej luksusowej linii Adidasa towarzyszy otoczka ekskluzywności. Jak na razie dostęp do niej mają jedynie „przyjaciele i rodzina” marki. W perspektywie jest jednak wypuszczenie linii do szerszej sprzedaży.

Uruchomienie linii A-Type to kolejny ukłon Adidasa w stronę bardziej zamożnego grona klientów. Wcześniej marka tworzyła własne ekskluzywne linie we współpracy z takimi markami jak japoński projektant i wizjoner Yohji Yamamoto czy amerykańska streetwearowa marka premium Fear of God.

Komercyjny sukces tych kolaboracji udowodnił, że luksusowe wyroby z logiem Adidasa cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony bogatych klientów. Można przypuszczać, że kolekcja A-Type, która tym razem stanowi całkowicie samodzielny projekt niemieckiej marki, może okazać się strzałem w dziesiątkę.