Z miłości do Włoch. Pokaz Deni Cler wiosna/lato 2025

Jak można określić w kilku słowach styl stolicy Lombardii? Jest bardziej wyważony, bardziej minimalistyczny i bardziej skupiony na jakości tkaniny, czemu trudno się dziwić, w końcu północ Włoch to miejsce, w którym ulokowało swoje fabryki wielu czołowych europejskich producentów tkanin.

Do mediolańskiego stylu wiele było nawiązań podczas pokazu kolekcji wiosna/lato 2025 marki Deni Cler. To nie przypadek – mówimy wszak o firmie założonej w 1971 roku właśnie w tym mieście.

Ale też odwołania do mediolańskiego stylu to efekt miłości, jaką wszyscy (proszę wybaczyć generalizowanie) darzymy włoskie miasta. Miłości szczerej i gorącej, w której jest tęsknota nie tylko za elegancją rodem z galerii Wiktora Emanuela II, nie tylko za przepychem Via Monte Napoleone, ale za włoskim stylem życia, słońcem, zapachami i smakami, za tradycją, historią i swobodą, z jaką do życia podchodzą mieszkańcy stolicy Lombardii.

Kolekcja Deni Cler wiosna-lato 2025: ukochany Mediolan

Nie przypadkiem pokaz kolekcji wiosna-lato 2025 zatytułowano „Milano, ti amo”, co należy tłumaczyć jako wyznanie miłości Mediolanowi. Odwołań do klimatu stolicy Lombardii nie brakowało podczas całego wieczoru. „To kolekcja, która zabiera nas w podróż po Mediolanie – mieście, które od lat inspiruje Deni Cler. Każda kapsuła odzwierciedla jego ikoniczne miejsca, łącząc klasykę z nowoczesnością” – powiedziała Iwona Kossmann, CEO marki otwierając pokaz.