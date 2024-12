Trendy, które zdominowały modę w Europie w 2024 roku. Raport czołowej marki

Na nieco przerysowany, maksymalistyczny styl składają się takie elementy jak wyrazisty makijaż, masywna biżuteria (najlepiej złota), kobiece, dopasowane sukienki, duże okulary — i oczywiście futra, dzięki którym kobieta wygląda „jak milion dolarów”. W porównaniu z ubiegłym rokiem popularność trendu „mob wife” wzrosła na Zalando o ponad pięć tysięcy procent.

Drugim trendem, który razem z „mob wife” ex aequo królował wśród użytkowniczek platformy, to Brat Summer. Również on zanotował wzrost popularności o ponad pięć tysięcy procent w stosunku do poprzedniego roku.

Anty-estetykę, do której przylgnęła nazwa „Brat Girl Summer”, zapoczątkowała piosenkarka Charli XCX, tytułując swoją nową płytę „Brat”. W wolnym tłumaczeniu słowo to oznacza „chuligana”. Oprócz limonkowego koloru, który pokrył okładkę albumu „Brat”, latem tego roku furorę robiły również niedbałe, buntownicze i wybitnie feministyczne stylizacje nawiązujące do mody Y2K.

Zalando Trend Rewind: W 2024 roku nosiliśmy się na sportowo, skromnie – i na żółto

Kolejnym wiodącym trendem, którego popularność wzrosła na Zalando o prawie 2,5 tysiąca procent, nawiązuje do typowo sportowego stylu, ale w duchy wysokiej mody. Autorzy raportu nie mają wątpliwości, że w popularyzacji trendu, który nazwali „Summer Games” (ang. „letnie zawody”) miały w tym swój wkład tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

Warto dodać, że to właśnie w mijającym roku głośno było o filmie „Challengers” Luki Guadagnino, który rozpropagował styl rodem z kortu tenisowego. Idolka młodego pokolenia, aktorka Zendaya, która grała w nim główną rolę, często pojawiała się właśnie w takich stylizacjach, inspirując młode kobiety na całym świecie.

Wśród pięciu czołowych trendów na Zalando znalazł się trend, który zapoczątkowała tiktokerka Jools Lebron i który stoi w dużym kontraście z anty-estetyką „brat”. „Demure”, bo onim mowa, w kontekście mody sprowadza się do skromnego, powściągliwego, a zarazem eleganckiego i przemyślanego stylu.