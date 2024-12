Levi’s walczy o prawa do symbolu marki. Pozew przeciw znanemu projektantowi

Tak się stało w przypadku działającego w szwajcarskim Lugano niemieckiego projektanta Philippa Pleina, kierującego marką luksusową, którą nazwał własnym imieniem i nazwiskiem. Przedstawiciele firmy Levi Strauss & Co. złożyli 16 grudnia pozew w Sądzie Okręgowym Dystryktu Północnego Kalifornii. Jako pierwszy poinformował o tym fakcie branżowy serwis internetowy The Fashion Law.

Wszywka: symbol marki Levi's

W cytowanym przez TFL pozwie czytamy, że zdaniem przedstawicieli Levi’sa Philipp Plein produkował, promował i sprzedawał ubrania z wszywką, która jest niemali identyczna z zastrzeżonym emblematem amerykańskiej marki. Zdaniem strony pozywającej wszywka, która pojawia się na dżinsach, koszulach, spódnicach i kurtkach Philippa Pleina pociąga za sobą sobą ryzyko pomylenia ze sobą obydwu marek.

Levi’s utrzymuje, że charakterystyczne metki na ubraniach szwajcarskiej marki mogą sugerować jakieś związki z Levi’sem. Naruszają też prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego amerykańskiej marki — i narażają ją na straty finansowe.

W swoim pozwie Levi’s domaga się od Philippa Pleina finansowego odszkodowania. Żąda też, aby projektant przestał używać wszywek w ubraniach swojego projektu.

To nie pierwszy raz, kiedy Levi’s pozwał do sądu inną markę, zarzucając jej bezprawne używanie emblematycznej wszywki. Phillip Plein dołączył do długiej listy marek, z którymi amerykański gigant spotkał się w sądzie.

W styczniu tego roku w Federalnym Sądzie Okręgowym w San Francisco Levi’s pozwał włoską luksusową markę Brunello Cucinelli, oskarżając jo dokładnie to samo, co Philippa Pleina. Sprawa zakończyła się ugodą niecałe pięć miesięcy później.