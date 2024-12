Kontrowersyjny projektant zmienia miejsce pracy. Szykuje się „transfer dekady”?

Czy 64-letni Galliano wybiera się na emeryturę? Z jego postu płynie jasny komunikat, że z entuzjazmem przygotowuje się do otwarcia nowego rozdziału w swojej karierze. „Plotki… Wszyscy chcą wiedzieć i wszyscy chcą marzyć” — napisał enigmatycznie Galliano.

„Wszystko się wyjaśni, kiedy przyjdzie na to pora” — dodał. Galliano wyraził jednocześnie wdzięczność wobec Renza Rosso, właściciela domu mody Maison Margiela, który w 2014 roku zaproponował mu stanowisko dyrektora kreatywnego. Podziękował też twórcy marki, Martinowi Margieli, który zachęcał go wtedy do przyjęcia tej oferty.

Co dalej z karierą Johna Galliano?

W 2011 roku wokół Galliano wybuchł skandal, który w opinii wielu miał przesądzić o definitywnym końcu jego kariery. Będący pod wpływem alkoholu projektant, wówczas pracujący dla domu mody Dior, publicznie wygłosił na jednej z ulic Paryża antysemickie komentarze pod adresem towarzyszących mu osób.

Galliano zapewniał w sądzie, że nie jest antysemitą i przyznał, że jest uzależniony od alkoholu i leków. W swoim najnowszym poście wyraził wdzięczność wobec całej branży mody za to, że nie wykluczyła go w najtrudniejszym momencie jego życia.

Galliano poddał się terapii, wygłosił też oficjalne przeprosiny w synagodze w Londynie, przyznając się do swoich uzależnień. W środowym poście na Instagramie napisał, że nie pije od 14 lat.