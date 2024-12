Wiosną 2023 za kwotę 35 milionów euro markę Trussardi kupił koncern Miroglio Group, który postawił sobie za cel przywrócenie jej dawnej świetności. W porftolio MG znajduje się dziewięć włoskich i tureckich marek odzieżowych, w tym Motivi, Elena Mirò czy Fiorella Rubino, które są obecne również w Polsce.

Trussardi zaczynało jako pracownia rękawiczek skórzanych w Mediolanie prowadzona przez Dante Trussardiego. Okres prosperity to czas międzywojnia, a także II wojny światowej, gdy fabryki Trussardi szyły rękawiczki dla włoskich żołnierzy. Najbardziej dynamiczny okres rozwoju to z kolei lata 80. i 90. gdy firmą zarządzał Nicola Trussardi. Przekształcił on firmę specjalizującą się w galanterii skórzanej w potężny koncern świata włoskiej mody oferujący kolekcje męskie i damskie, a także zapachy czy oprawki okularowe.