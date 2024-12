Co może być „charmsem”? Jesienią 2024 roku — właściwie wszystko. Do torebki można przyczepić zwykły breloczek, a także — inspirując się Birkin — chustkę lub własną biżuterię, na przykład bransoletkę czy naszyjnik. Po ozdoby tego typu sięgają kobiety w każdym wieku, chcące urozmaicić wygląd swoich torebek i nadać im oryginalnego, bardziej indywidualnego charakteru. O sile tego zjawiska w 2024 roku pisał między innymi wpływowy branżowy serwis „Business of Fashion”, zwracając przy tym uwagę, że ten trend, w nowej odsłonie, może dotyczyć już nie tylko torebek, ale niemal każdego przedmiotu używanego przez kobiety na co dzień – od opakowań kosmetyków po kubki czy pęki kluczy.

„Charmsy”: biżuteria dla torebek

Jak wiele trendów w modzie, o „charmsach” zrobiło się głośno najpierw na TikToku i innych mediach społecznościowych. Najróżniejsze ozdoby torebek pokochały też współczesne ikony stylu, na przykład Gigi Hadid i Kaią Gerbę czy piosenkarką Duą Lipą i inne celebrytki.

Obserwatorzy branży mody zauważają jednak, że inspiracji dostarczyły już w swoich ubiegłorocznych kolekcjach właściwie wszystkie czołowe domy mody. Wymieńmy chociażby Miu Miu, Pradę, Coach, Saint Laurent, Chloé, Balenciagę, Versace, Loewe czy Fendi.

Torebkom na wybiegach towarzyszyły pęki kluczy (co jest dość kontrowersyjne, bo tradycyjnie klucze trzymamy przecież głęboko wewnątrz torebki), chwosty, ozdobne karabińczyki, kryształki, sznury pereł i kolorowych, plastikowych koralików, złote i srebrne łańcuszki różnej grubości, sztuczne kwiaty i owoce, a także takie zabawne gadżety jak lizaki, pluszowe maskotki (czasem całkiem spore).

Te i inne marki również w tym roku udowodniły, że moda na ozdoby przy torebkach wciąż jest żywa. Co więcej, wypuściły do sprzedaży własne „charmsy” do kupienia osobno, co stanowi dobrą opcję na kupienie designerskiej, markowej ozdoby bez wydawania fortuny na samą torebkę.

Fantazja projektantów nie zna granic — i tę samą rozmaitość ozdób przy torebkach widzimy na ulicach. Kobiety doczepiają biżuteryjne błyskotki, sentymentalne kolorowe breloczki z podróży, małe pluszaki, a nawet elektroniczne „jajka” Tamagotchi — rozmaite przedmioty, które mogą wiele powiedzieć o guście i osobowości ich właścicielki.