Największe marki odzieżowe na świecie chętnie angażują się we współpracę z projektantami mody i innymi markami, przy czym każda z nich ma w tej kwestii nieco inne podejście.

Własną strategię dotyczącą takich współprac stworzyła też hiszpańska Zara. Po ogłoszeniu wspólnego projektu ze Stefano Pilatim, znanym włoskim projektantem, niegdyś pracującym dla domu modu YSL, pora na kolejny projekt – tym do współpracy z Zarą zaproszona została węgierska marka Nanushka. To pierwsza marka z Europy Środkowej, która może pochwalić się taką współpracą.

Zara i Nanushka: nowa współpraca

Wspólna kolekcja Zary i Nanushki, która pojawi się w sklepach pod koniec października, jest przekrojowa – od ubrań dla mężczyzn po biżuterię, akcesoria i przedmioty do domu. Ich styl jest minimalistyczny, bliski i Zarze, i Nanushce. Ukłonem w stronę węgierskiej marki jest wykorzystanie między innymi wzorów nawiązujących do węgierskiej sztuki ludowej. Współpracy towarzyszy sesja zdjęciowa wykonana przez znanego fotografika, Colina Dodgsona.

Założycielką i dyrektorką kreatywną węgierskiej marki jest Sandra Sándor, która powołała do życia Nanushkę w 2005 roku. Sándor studiowała w Wielkiej Brytanii, ale po skończeniu studiów zdecydowała się na powrót do Budapesztu i stworzenie własnej marki. Styl Nanushki łączy tradycyjne, rzemieślnicze techniki krawieckie, zrównoważone ekologicznie podejście do produkcji ubrań oraz nowoczesny design z wykorzystaniem jakościowych tkanin. Projekty mocno nawiązują do stylistyki vintage, czego twórczyni marki nie kryje i często wspomina, że inspiruje ją design czy wystrój wnętrz z lat 70.