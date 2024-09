Zatrudnienie projektantki, która ma na koncie pracę dla czołowych domów mody, to kolejna sytuacja, gdy Uniqlo wchodzi we sojusze z twórcami i markami kojarzonymi z segmentem luksusowym. W poprzednich latach Uniqlo współpracowało z Jonathanem Andersonem (na co dzień – Loewe), a także z markami Jil Sander i Marni. Z kolei projektant Christophe Lemaire (były dyrektor kreatywny Lacoste i damskiej linii Hermèsa) tworzy obecnie kolekcje w ramach linii o nazwie Uniqlo U.

Urodzona w Wielkiej Brytanii Clare Waight Keller, poza pracą dla czołowych domów mody, pełniła także funkcję dyrektorki kreatywnej marek luksusowych w Londynie oraz Paryżu, nadzorując kolekcje ready-to-wear i couture. W 2018 roku zdobyła tytuł projektanta roku w kategorii „Odzież damska” podczas British Fashion Awards. Została również uznana za jedną z najbardziej wpływowych osób 2019 roku w rankingu TIME 100 Awards amerykańskiego magazynu Time.

Dla globalnych marek, takich jak Zara czy Uniqlo, bycie „dużym” to już za mało. Rynek staje się coraz trudniejszy, a konkurowanie jedynie ceną przestaje być opłacalne. Drogą rozwoju jest droga w górę – cenowo, jakościowo, a także marketingowo. Chodzi też o zerwanie łatki „szybkiej mody”, która kojarzy się ze wszystkim, co złe w świecie branży odzieżowej.

Hiszpański koncern Inditex, właściciel Zary, od lat stara się zapewnić tej hiszpańskiej marce możliwości rozwoju i wzrostu. Takich ruchem jest zaproszenie do współpracy cenionego włoskiego projektanta Stefano Pilatiego – postaci, której nie trzeba przedstawiać nikomu, kto orientuje się w świecie haute couture.