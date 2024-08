Na rynku obuwia sportowego dobrze znanych gigantów skutecznie atakują młode marki. W najnowszym wydaniu listy najbardziej pożądanych akcesoriów i ubrań autorstwa analityków platformy zakupowej Lyst nie znalazła się nawet Samba – dotąd niesamowicie popularny model Adidasa, który w ostatnich miesiącach zrobił furorę wśród gwiazd i osób śledzących trendy w modzie.

On x Loewe: buty, które pokonały model Samba Adidasa

Globalna platforma zakupowa Lyst opublikowała właśnie nową edycję swojego rankingu najbardziej pożądanych marek oraz produktów luksusowych. Tworząc te zestawienia, eksperci Lysta analizują wielkość sprzedaży na tej platformie, a także obecność marek i produktów w mediach społecznościowych i na stronach internetowych.

Przeglądając ranking dziesięciu najmodniejszych akcesoriów i ubrań, można wysnuć ostrożny wniosek, że powoli mija era masywnych, maksymalnie udziwnionych modeli sneakersów, które królowały na ulicach miast. Najmodniejsze obecnie sportowe buty są wyraźnie „szczuplejsze” i prostsze od kultowych niegdyś butów marki Yeezy czy innych, które zaczęły produkować modele w podobnym stylu.

Co znamienne, w zestawieniu Lysta (na drugim miejscu) znalazł się tylko jeden model Adidasa i, co ciekawe, nie jest to kultowa Samba. Inne najmodniejsze sportowe buty to produkty znanych domów mody, które postanowiły wpisać się w trend na lekkie sneakersy w stylu retro.