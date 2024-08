Branża dóbr luksusowych notuje od pewnego czasu wyraźne spowolnienie, jednak niektórzy gracze z tego segmentu są na razie w stanie wychodzić z tej sytuacji obronną ręką.

Reklama

Jednym z nich jest marka Miu Miu, „młodsza siostra” Prady. Włoska marka, która cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród klientek młodego pokolenia, zanotowała ponad 90-procentowy wzrost sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku.

Sukces Miu Miu. Nowa ulubiona marka generacji Z

Wiele marek należących do takich gigantów branży luksusowej jak Kering i LVMH, a także marki Burberry czy Hugo Boss zanotowały w pierwszym półroczu 2024 roku niezbyt zadowalające, a niekiedy po prostu złe wyniki finansowe. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się we włoskim koncernie Prada Group, do którego, oprócz słynnego domu mody o tej samej nazwie, należy też między innymi luksusowa marka Miu Miu.

Czytaj więcej Społeczeństwo Badanie: dlaczego ludzie kupują podróbki? „Walka z poczuciem niesprawiedliwości” Dlaczego ludzie kupują podróbki wyrobów luksusowych? Najnowsze badanie rzuca nowe światło na przyczyny tego zjawiska. Okazuje się, że nie chodzi o cenę, a przynajmniej – cena nie jest tu jedynym powodem.

Włoska marka, której założycielką jest projektantka mody Miuccia Prada, opublikowała właśnie sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2024 roku. Wynik sprzedaży Miu Miu wzrósł o 93 procent w porównaniu z tym samym okresem z roku poprzedniego, o czym informują czołowe media branżowe.