Kern jest mówiącym biegle po włosku miłośnikiem Włoch. Od lat mieszka z żoną w tym kraju, posiada też winnice w prestiżowej toskańskiej apelacji Brunello di Montalcino. Jak relacjonuje dziennik „Il Messaggero”, do kupienia La Perli namówiła miliardera jego żona. Kern zobowiązał się do zainwestowania w markę około 30 milionów euro do 2027 roku.

„La Perla jest uratowana!” – poinformował minister Adolfo Urso w trakcie spotkania z pracownikami marki, związkami zawodowymi, lokalnymi organizacjami i przedstawicielami mediów. „Jesteśmy gotowi przekazać ten symbol Made in Italy podmiotowi, który zagwarantuje ocalenie marki, fabryki i wszystkich 210 pracowników, z perspektywą zatrudnienia kolejnych 40. To wspaniały owoc pracy zespołowej”.

Przejęciem La Perli interesowało się kilka innych firm, między innymi koncern Calzedonia, potentat na rynku bieliźniarskim. Choć Kern nie zaoferował najwyższej kwoty, wybrano właśnie jego propozycję. Amerykanin obiecał bowiem, że produkcja wyrobów La Perli nadal będzie odbywać się w manufakturze w Bolonii. Być może Kern zaskarbił sobie sympatię ministerstwa również tym, że przedstawiając swoją ofertę, mówił bezbłędnie po włosku.

La Perla: włoska marka o ponad 70-letniej historii

Marka La Perla powstała w 1954 w Bolonii, jej założycielką była gorseciarka Ada Masotti. W kolejnych dekadach niewielkie atelier poszerzyło swoją ofertę o bieliznę, kostiumy kąpielowe i bieliznę nocną – i zyskało międzynarodową renomę.

La Perla znajdowała się w rękach potomków założycielki marki aż do 2008 roku, kiedy większość udziałów marki wykupiła amerykańska firma JH Partners. To właśnie wtedy zaczęły pojawiać się finansowe i prawne problemy marki, które ciągnęły się aż do teraz.

W 2014 roku na licytacji sądowej La Perlę kupił włoski przedsiębiorca Silvio Scaglia, założyciel działającej w branży telekomunikacyjnej firmy Fastweb i były właściciel agencji modelek Elite World Group. La Perla nadal borykała się z problemami po tym, jak w 2018 roku na kolejnej licytacji sądowej kupiła ją firma Tennor Holding, należąca do niemieckiego przedsiębiorcy Larsa Windhorsta. Był to ostatni właściciel La Perli przed przejęciem jej przez Petera Kerna.