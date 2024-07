Badanie: dlaczego ludzie kupują podróbki? „Walka z poczuciem niesprawiedliwości”

Dlaczego ludzie kupują podróbki wyrobów luksusowych? Okazuje się, że chodzi nie tylko o sam fakt, że są one tańsze od swoich oryginalnych odpowiedników. W grę wchodzi też pewien aspekt psychologiczny, a nawet ideologiczny. Najnowsze badanie rzuca nowe światło na przyczyny zjawiska, które na całym świecie zatacza coraz szersze kręgi.

Coraz więcej ludzi kupuje podróbki takich luksusowych wyrobów jak torebki, buty, perfumy i inny h produktów z wyższej półki. Z drugiej strony przybywa producentów fałszywek, którzy nierzadko wytwarzają je z nie mniejszą pieczołowitością niż manufaktury produkujące dla luksusowych marek.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2022 roku w globalnym obiegu krążyły podróbki o łącznej wartości około trzech bilionów dolarów. To aż trzy razy więcej w porównaniu z danymi z roku 2013, wyraźnie więc widać, że rynek podróbek bardzo dynamicznie się rozwija.

Co skłania konsumentów do wybierania podróbek zamiast oryginalnych wyrobów? Odpowiedź na to pytanie starał się znaleźć zespół brytyjskich i szwedzkich naukowców. Wyniki pięciu badań, które przeprowadzono w grupie dwóch tysięcy respondentów ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych opublikowano w lipcu tego roku w naukowym czasopiśmie „Journal of Consumer Psychology”.