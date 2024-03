Rosjanie promują „stalinowski kitel”. Reklamę nakręcono w zrujnowanym Mariupolu

Chciałbym podkreślić, że nawet jeśli jest to zagrożenie, to sobie z tym radzimy właśnie po to, żeby zniwelować oddźwięk strachu czy podnoszenia poziomu obaw w takich sytuacjach. Bo głównie po to się to robi - zaznaczył pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, mówiąc o balonach meteorologicznych, które spadły w ostatnich dniach na Polskę.