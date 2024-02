Większość Polek zwraca uwagę na to, aby ubrania, które kupują, należały do tzw. mody zrównoważonej. W praktyce nie jest to takie proste, a Europejki czują się w sklepach zdezorientowane – wynika z badań Ipsos zleconych w kilku krajach Europy przez producenta odzieży, firmę Bonprix.