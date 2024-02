Torebka Pinko Jolene: w Walentynki wsłuchaj się w głos swego serca

Walentynki zbliżają się nieuchronnie. Jak je świętować? Utarło się, że to dobry dzień, by zaprosić ukochaną osobę na romantyczną kolację albo zabrać ją do kina. To rzeczywiście pomysły, które sprawdzą się właściwie zawsze, ale to nie znaczy, że Walentynek nie można świętować także w inny sposób.

Reklama

Pinko Jolene: torebka w wersji specjalnej na Walentynki

Okazji do wręczania sobie prezentów nie mamy w ciągu roku aż tak znowu dużo. Na dobrą sprawę, poza świętami i urodzinami, nie pozostaje wiele więcej. Dlatego, jeśli nadarza się okazja, czemu jej nie wykorzystać?

Walentynki, tradycyjnie przypadające 14 lutego, to dobra okazja, by sprezentować ukochanej osobie coś ładnego. Marka Pinko na tegoroczny dzień świętego Walentego przygotowała specjalną premierę: torebkę Jolene w edycji walentynkowej.

Ten model wyposażony jest w metalową klamrę z charakterystycznym motywem serca i pasek na ramię. Torebka Jolene dostępna jest nie tylko w dwóch rozmiarach, mini i klasycznym, ale także w wersji stonowanej, wykonanej ze skóry Nappa, oraz w wydaniu bardziej wyrazistym i dramatycznym – mowa o wersji wzbogaconej o metalowe ćwieki, które dają całości bardzo efektowny wygląd.