Pokaz kolekcji Deni Cler na sezon wiosna/lato 2024. Podróż do rajskiego ogrodu

Nazwa pokazu kolekcji wiosna-lato 2024 Deni Cler nie była przypadkowa – z zapisków historycznych wynika, że w miejscu, w którym obecnie wznosi się kompleks Varso Place, przed wiekami rozciągały się ogrody.

Pokaz Deni Cler wiosna lato 2024: energia kolorów i form

Budynek ma surową bryłę i formę, a minimalistyczne wnętrza lobby kompleksu Varso Place budzą skojarzenia ze światem maszyn. Jednak na jeden wieczór wnętrza budynku stały się widowiskowym tłem dla modowego spektaklu, w którym główną rolę grały kolory i formy.

Nowa kolekcja Deni Cler „Giardino dell`Eden” to opowieść nawiązująca do baśniowego rajskiego ogrodu. To opowieść o modzie, dla której inspirację stanowią formy i kolory przyrody. Kluczowe kolory kolekcji wiosna-lato 2024 Deni Cler były w tym przypadku mocna czerwień i cała paleta błękitów, szafiru, limonki, żółci, bieli oraz pastelowych odcieni.