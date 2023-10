WatchPilot, znany sklep internetowy zajmujący się biżuterią i zegarkami, przygotował raport pod tytułem „Worldwide Wish List. The Most-wanted Luxury Brands and Items Around the World”. Na potrzeby publikacji przeanalizowano zarówno globalne, jak i lokalne wyniki z wyszukiwarki Google za okres od września 2022 roku do sierpnia 2023 roku.

Wyniki nie zaskakują: globalnym liderem w tym rankingu okazał się francuski dom mody Louis Vuitton. Zaskakuje jednak coś innego – w Polsce Louis Vuitton został pokonany przez inną markę, wcale nie tak drogą i luksusową. Jaka marka zwyciężyła w Polsce?

Massimo Dutti — najpopularniejsza marka luksusowa wśród Polaków

Sklepy marki Massimo Dutti można znaleźć przy reprezentacyjnych ulicach polskich i europejskich miast, a także w wielu galeriach handlowych. Marka skierowana jest do bardziej zamożnej klienteli obydwu płci. Choć wyroby Massimo Dutti są znacznie droższe niż takich marek z portfolio koncernu Inditex jak Bershka, Stradivarius czy większość produktów Zary, to nadal są one stosunkowo przystępne cenowo.

To właśnie Massimo Dutti okazał się najpopularniejszą marką luksusową w Polsce — tak wynika z najnowszego raportu sklepu WatchPilot zatytułowanego „Worldwide Wish List. The Most-wanted Luxury Brands and Items Around the World”.