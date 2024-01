Właśnie dlatego Amerykanie zdecydowali się na stworzenie orbitalnego laboratorium, w którym pracować będą zespoły astronautów. Skylab pojawił się na orbicie Ziemi w 1973 roku i działał przez kolejne dwa lata. W tym czasie pracowały tam łącznie 3 zespoły astronautów.

Konstrukcja Skylabu nie była bardzo zaawansowana, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kadłub laboratorium wykonano z elementów rakiety nośnej Saturn wykorzystywanej w lotach załogowych na Księżyc. Wewnątrz mieściło się laboratorium, a także przyrządy pozwalające prowadzić obserwację Słońca oraz Ziemi.

NASA, domena publiczna

Skylab 4 był ostatnią i jednocześnie najdłuższą z trzech misji orbitalnych. Astronauci przebywali na orbicie rekordowe 84 dni. Lista zadań do wykonania i eksperymentów do przeprowadzenia była długa, a czasu – mało, więc załoga miała mnóstwo pracy. To rodziło napięcie w zespole.

Sytuacji nie pomagał fakt, że kontrolerzy lotu, co przyznają przedstawiciele NASA, nie zapewnili astronautom wystarczająco dużo czasu do aklimatyzacji na orbicie i przygotowania się do pracy, która ich czeka. Kontrolerom zależało na realizacji planu, być może za bardzo.

Skylab 4: Problemy na orbicie

Pierwszy problem pojawił się, gdy okazało się, że jeden z astronautów jest chory. William Pogue, zwany przez kolegów „Żelaznym żołądkiem”, bo świetnie znosił na Ziemi ćwiczenia z przeciążeniami, źle zareagował na brak grawitacji w kosmosie.