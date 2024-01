Od samego początku pomysł stworzenia NSA budzi spore kontrowersje. Zdaniem jego przeciwników koszty budowy ośrodka przewyższają możliwości budżetowe kraju.

Pojawiają się głosy, że kierowany wygórowanymi, „imperialnymi” ambicjami prezydent Abdel Fattah el-Sisi zadłuża kraj, jednocześnie podnosząc podatki i tnąc wydatki na sektor publiczny. Eksperci zauważają również, że NSA i inne megaprojekty prezydenta będą pochłaniać zbyt dużo cennej wody z Nilu.

Narzekają też sami Egipcjanie pracujący w Nowej Stolicy Administracyjnej. Koszty życia w mieście, przez co wolą oni dojeżdżać do pracy z Kairu i innych miejscowości, zamiast przeprowadzać się do NSA.