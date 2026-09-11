Michelin Group, wydawca słynnego przewodnika po restauracjach, rozszerzył w ostatnim czasie jego zasięg na branżę hotelową, a ostatnio również na winiarską. Po wydaniu pierwszego przewodnika po najlepszych winiarniach Burgundii przyszedł czas na kolejny prestiżowy region – Bordeaux. Posypały się winogrona Michelin, odpowiedniki słynnych gwiazdek.

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Nowe przewodniki Michelina: Burgundia i Bordeaux

Przypominają słynne gwiazdki Michelin, ale w odróżnieniu od nich są nieco przechylone i zamiast jednego z sześciu ramion mają ogonek. To winogrona – nowe odznaczenie, które twórcy przewodnika Michelin przyznają najlepszym ich zdaniem winiarniom. O kryteriach ocen, jakimi kierują się inspektorzy – a także kim są ci specjaliści – już szerzej pisaliśmy w tym roku.

Przewodnik Michelin przyznaje gwiazdki najlepszym restauracjom na świecie od 1926. Dwa lata temu wprowadził wyróżnienia w postaci kluczy, przyznawane są one najlepszym hotelom. W tym roku z kolei słynny czerwony przewodnik zadebiutował w branży winiarskiej, tworząc system ocen, składający się z trzech, dwóch lub jednego winogrona oraz „zwykłego” wyróżnienia – analogicznie do przewodnika dla restauracji i hoteli.

W lipcu opublikowano wtedy pierwszą w historii przewodnika Michelin selekcję najlepszych producentów win w Burgundii. Trzy winogrona trafiły do dziewięciu z nich, 20 winiarni otrzymało po dwa winogrona, zaś po jednym – 33. Wyróżnienia otrzymało kolejnych 32 producentów.

Twórcy przewodnika ogłosili właśnie kolejną selekcję – tym razem dla Bordeaux. Na liście znalazły się 83 producentów z sześciu apelacji: Médoc, Pessac-Léognan, Saint-Émilion, Pomerol, Sauternes i Barsac.

Podobnie jak w Burgundii, trzy winogrona zdobyło dziewięciu producentów. Po dwa odznaczenia przyznano 16 winiarniom, zaś 37 – po jednym winogronie. Wyróżnienia w przewodniku otrzymało pozostałych 21 producentów.

Gwiazdki, klucze i winogrona Michelin

Ci, którzy dobrze orientują się wśród producentów win z Bordeaux, od razu rozpoznają nazwy winiarni, które otrzymały trzy winogrona. To m.in. Château d'Yquem, Château-Figeac, Château Cheval Blanc, Château Lafite Rothschild i Petrus. Wielkich nazw, które trafiły do czerwonego przewodnika, jest jednak więcej.

Równie znakomitych producentów uhonorowano dwoma winogronami. Wymieńmy chociażby Château Angélus, Château Palmer, Château Pontet-Canet, Château Haut-Brion, Château Margaux czy Château Mouton Rothschild. Po jednym winogronie otrzymały z kolei takie gwiazdy jak m.in. Château Cos d'Estournel, Château Lynch-Bages, Domaine de Chevalier, Château Lagrange i Château Smith Haut Lafitte.

Pojawiają się jednak wątpliwości. Dla wielu ekspertów wybór producentów wyróżnionych w przewodniku Michelin nie jest zaskoczeniem. Skoro dokonana przez inspektorów selekcja nie przynosi żadnych odkryć, to jaką rację bytu ma tego typu przewodnik?

Oficjalnie jego wydawca wskazuje na potrzebę docenienia umiejętności winiarzy w podkreślaniu charakterystyki danego siedliska, a także konsekwentnego utrzymania stylu. Zdaniem niektórych obserwatorów działań Michelin Group kolejne inspekcje w winiarniach z czasem ujawnią, czy producenci rzeczywiście zasługują na prestiż, który udawało im się utrzymywać przez wiele lat.