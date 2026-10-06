Książulo jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów. Na swoim kanale prezentuje recenzje jedzenia m.in. z restauracji, hoteli oraz jarmarków. Tym razem w ramach współpracy z Żabką wypuścił linię gotowych produktów „Pizza Fat”. Klienci będą mogli wybrać wariant z pepperoni lub serowy z jalapeño. Pizza ważąca około 545 g ma kosztować 24,99 zł. Co o jej składzie sądzą dietetycy?

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Kaloryczność i skład budzą zastrzeżenia dietetyków

Joanna Kuśmierczyk, dietetyczka i technolożka żywności, w rozmowie z „Faktem” ostro oceniła pizzę Książula. „Ta z pozoru niewinna pizza to w rzeczywistości biochemiczne wyzwanie dla organizmu” – stwierdziła. Dietetyczka zwróciła uwagę zwłaszcza na jej kaloryczność – cały produkt dostarcza 1655 kcal, co stanowi równowartość niemal całego zapotrzebowania kalorycznego dorosłej kobiety. Bardzo niepokojąca jest też duża zawartość soli – aż 11,5 g, czyli ponad dwa razy więcej niż wynosi maksymalna norma dzienna według WHO.

Joanna Kuśmierczyk przyznała, że skład pizzy to dla organizmu „glikemiczny rollercoaster”. „Natychmiastowy skok cukru we krwi, a godzinę później potężny zjazd energetyczny i wilczy głód pod wieczór” – skwitowała. Duża ilość tłuszczu (66 g w jednej pizzy) to zdaniem ekspertki „prosta droga do wywołania ukrytych stanów zapalnych”. Jedynym dobrym składnikiem według niej jest mozzarella. Reszta to, jak wymienia, rafinowane węglowodany pochodzące m.in. z białej mąki i skrobi modyfikowanej, tanie tłuszcze z chemicznymi aromatami, polepszacze, węglan sodu, cukier i szereg innych chemicznych dodatków. Wszystko to stanowi bardzo duże obciążenie dla naszego układu pokarmowego.

Eksperci odradzają regularne spożywanie gotowych produktów

Ocenę pizzy Książula przeprowadził również Michał Wrzosek, doktor dietetyki i twórca internetowy, który na swoim kanale edukuje na temat zdrowego odżywiania i odchudzania. W rozmowie z Onetem negatywnie ocenił skład produktu i zakwalifikował go jako „żywność rekreacyjną”, po którą można sięgać jedynie od czasu do czasu, ale zdecydowanie nie traktować jako regularnego posiłku w diecie. „Wysoka kaloryczność to tylko jeden z powodów” – stwierdził. Michał Wrzosek zwrócił również uwagę na obecność nasyconych kwasów tłuszczowych, dużą ilość soli i przetworzonego mięsa.

Dietetyczka kliniczna Milena Nosek w rozmowie z Pudelkiem potwierdziła, że „skład tej pizzy wygląda jak typowa pizza wysoko przetworzona”. „Największe minusy to nie są konserwanty, tylko: przetworzona pepperoni, sól, mało warzyw czyli błonnika oraz wysoka kaloryczność” – dodała. Dietetyczka zaznaczyła również, że osoby, które dbają o formę, powinny omijać ten produkt szerokim łukiem.