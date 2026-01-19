Aktualizacja: 19.01.2026 18:15 Publikacja: 19.01.2026 15:02
Przewodnik Michelin od 1926 roku przyznaje gwiazdki najlepszym restauracjom na całym świecie, a od 2024 roku klucze najlepszym hotelom. Teraz poszerza zasięg swojej działalności o branżę winiarską.
Firma Michelin Group, wydawca serii przewodników po restauracjach i (od niedawna) hotelach, chce podbić kolejną branżę: winiarstwo. Kluczem ma być odpowiednio przygotowany algorytm pozwalający obiektywnie oceniać producentów z całego świata.
Przewodnik Michelin, który od 1926 roku przyznaje gwiazdki najlepszym restauracjom na całym świecie, zaś od 2024 roku klucze najlepszym hotelom, powiększa zasięg swojej działalności o branżę winiarską. W tym roku zadebiutuje pierwsza edycja przewodnika po najlepszych producentach.
System ocen nie będzie dotyczył konkretnych win z poszczególnych roczników, ale winiarnie, w których są one produkowane. Będzie to go odróżniało od dwóch najpopularniejszych systemów ocen win, który stosuje się w branży winiarskiej: 100-punktowej skali, której autorem jest ceniony amerykański krytyk Robert Parker oraz skali 20-punktowej, którą opracowała brytyjska ekspertka Jancis Robinson.
Profesjonalistami są również inspektorzy, którzy będą pracować dla Michelina. Znajdą się w tym gronie sommelierzy, krytycy winiarscy, enolodzy, winogrodnicy i inni branżowi eksperci. Wydawca przewodnika Michelin zapewnia, że wszyscy zachowają niezależność.
Pierwsza edycja przewodnika Michelin po winiarniach ma ujrzeć światło dzienne w 2026 roku. Zapewne nie ma zaskoczenia, że będzie obejmować dwa najbardziej cenione regiony winiarskie: Burgundię i Bordeaux.
W nowym systemie ocen producenci win będą otrzymywać jedno, dwa lub trzy winogrona jako odpowiedniki gwiazdek przyznawanych restauracjom. Podobnie jak w przewodnikach po restauracjach i hotelach, oprócz winiarni „gwiazdkowych” w edycji winiarskiej znajdą się również producenci którzy zdaniem inspektorów są godni polecenia – choć nie wyróżnienia w postaci w
Jedno winogrono otrzymają winiarnie „bardzo dobre”, które produkują wysokiej jakości wina, zwłaszcza w najlepszych rocznikach. Dwa winogrona trafią do producentów, którzy pod względem jakości i konsekwentnego stylu wyróżniają się na tle innych winiarni w ich regionie.
Najwyższym wyróżnieniem, czyli trzema winogronami, będą uhonorowani ci producenci, którym bez względu na rocznik udaje się wytwarzać wina o wyróżniającej się jakości. „Miłośnicy win mogą wracać do tych winiarni z pełnym zaufaniem” — czytamy w opisie tej kategorii na oficjalnej stronie przewodnika Michelin.
Inspektorzy będą oceniać producentów według pięciu kryteriów. Pierwszym z nich będzie jakość upraw, na którą składają się takie aspekty jak kondycja gleby i sposób pielęgnacji roślin. Drugie kryterium to mistrzowskie opanowanie technologii winiarskich, gdzie celem jest otrzymanie czystych, pozbawionych wad win, oddających charakter siedliska (terroir) i odmian winorośli.
Trzecie kryterium to tożsamość producenta. Jak tłumaczą twórcy przewodnika, powinna się ona ujawniać w „osobowości” win, odzwierciedlającej „poczucie miejsca” i lokalną kulturę.
Czwarte kryterium dotyczy balansu win, a więc odpowiedniej harmonii między wszystkimi komponentami jego smaku: kwasowością, taninami, alkoholem i słodyczą. Ostatnie kryterium to wreszcie stopień, w jakim producentowi udaje się uzyskać wysokiej jakości wina, nawet w trudnych rocznikach.
