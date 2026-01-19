Firma Michelin Group, wydawca serii przewodników po restauracjach i (od niedawna) hotelach, chce podbić kolejną branżę: winiarstwo. Kluczem ma być odpowiednio przygotowany algorytm pozwalający obiektywnie oceniać producentów z całego świata.

Reklama Reklama

Nowy przewodnik Michelin: Wina do oceny

Przewodnik Michelin, który od 1926 roku przyznaje gwiazdki najlepszym restauracjom na całym świecie, zaś od 2024 roku klucze najlepszym hotelom, powiększa zasięg swojej działalności o branżę winiarską. W tym roku zadebiutuje pierwsza edycja przewodnika po najlepszych producentach.

System ocen nie będzie dotyczył konkretnych win z poszczególnych roczników, ale winiarnie, w których są one produkowane. Będzie to go odróżniało od dwóch najpopularniejszych systemów ocen win, który stosuje się w branży winiarskiej: 100-punktowej skali, której autorem jest ceniony amerykański krytyk Robert Parker oraz skali 20-punktowej, którą opracowała brytyjska ekspertka Jancis Robinson.

Profesjonalistami są również inspektorzy, którzy będą pracować dla Michelina. Znajdą się w tym gronie sommelierzy, krytycy winiarscy, enolodzy, winogrodnicy i inni branżowi eksperci. Wydawca przewodnika Michelin zapewnia, że wszyscy zachowają niezależność.