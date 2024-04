Gwendal Poullennec, dyrektor Przewodnika Michelina, podkreślił, iż „cieszy się, że przewodnik Michelin Polska może zostać poszerzony o województwo pomorskie”. „Cieszymy się, że możemy docenić jeszcze większą różnorodność utalentowanych szefów kuchni w całym kraju. Województwo pomorskie dołącza do istniejących już restauracji w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, które wspólnie ukazują bogactwo doskonałości kulinarnej w całej Polsce” – powiedział.

„Nasi anonimowi inspektorzy odkrywali ten piękny region, zwiedzając Gdańsk i jego wspaniałe Stare Miasto, gdzie zachwycająca architektura z epoki miesza się z nowoczesną zabudową nad Motławą. Odwiedzili także eleganckie i relaksujące miasta nadmorskie – Gdynię i Sopot – oraz odkrywali malownicze zielone tereny poza Trójmiastem. Oferta kulinarna regionu była imponująca, co gwarantuje smakoszom i fanom podróży niezapomniane wrażenia” – zaznacza.

Przewodnik Michelina, który dotychczas obejmował Kraków, Warszawę oraz Poznań, niebawem uwzględniał będzie zatem także restauracje znajdujące się w województwie pomorskim.

Oznacza to, że lokale z Gdańska, Gdyni i Sopotu znajdą się na liście miejsc wyróżnionych na gastronomicznej mapie Polski. Jak czytamy na stronie prestiżowego przewodnika, pełne zestawienie restauracji rekomendowanych w tegorocznej edycji Przewodnika Michelin Polska zostanie ogłoszone dopiero 20 czerwca 2024 roku.

Restauracje z Trójmiasta w przewodniku Michelin

Inspektorzy Przewodnika Michelin odwiedzili pomorskie restauracje, by ocenić ich kunszt i innowacyjność – zarówno jakość i smak dań, jak i sposób ich podania oraz stosunek jakości do ceny. To dla polskich restauratorów niezwykła szansa, by zagościć na kartach słynnego czerwonego przewodnika. Najnowsza lista rekomendowanych restauracji z Polski zostanie przygotowana zgodnie z metodologią Michelin, opierającą się na pięciu uniwersalnych kryteriach zapewniających spójność wyboru. Liczą się tu: jakość składników, harmonia smaków, opanowanie techniki kulinarnej, osobowość szefa kuchni wyrażona w jego daniach oraz spójność widoczna zarówno w całym menu, jak i na przestrzeni czasu.