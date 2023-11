Dziwne nazwy restauracji w USA. Wszystko po to, by przypodobać się wyszukiwarce Google

Choć może być to nieco zaskakujące, w Stanach Zjednoczonych coraz częściej na ulicy dostrzec można szyldy z nazwami restauracji, które brzmią, jak wprost wyjęte w wyszukiwarki Google – pisze portal The Verge. I choć – jak czytamy – nawet właścicielom tych lokali tego rodzaju nazwy w świecie realnym wydają się dziwne i niepoważne, to się sprawdzają.

Teddy Jirapraphanan, właściciel restauracji o nazwie „Thai Food Near Me” – co na polski tłumaczyć można jako „Tajskie jedzenie w pobliżu” – przyznaje, że choć montując nad swoim lokalem szyld o takiej właśnie treści, czuł się nieco zmieszany, to okazało się, że się mu to opłaciło. „Gdziekolwiek nie pójdę, mam ochotę na tajskie jedzenie. Muszę cały czas wyszukiwać hasło: tajskie jedzenie w pobliżu. Uznałem, że dobrym pomysłem będzie wykorzystanie tego w biznesie” – powiedział w rozmowie z portalem theverge.com.

„Thai Food Near Me” to mały, ale zarazem potężny dowód na to, jak duży wpływ ma dziś Google na to, na ile popularna jest restauracja. Zdaniem mężczyzny nazwa sprawdza się w sieci, a jednocześnie jest prosta, oczywista i nieco żartobliwa – konsumenci, dla których internet jest dziś nieodłączną częścią codzienności, z łatwością rozumieją odniesienie do wyszukiwania w sieci.

„Jeśli byłaby to przypadkowa nazwa, a w w pobliżu byłyby setki innych restauracji, znaleźlibyśmy się na samym dole wyszukiwań” – zauważa Jirapraphanan. „Ale kiedy nazwaliśmy nasz lokal Thai Food Near Me, ludzie zaczęli nas poznawać. Ci, którzy szukali tajskiego jedzenia w sieci się na nas natknęli, a ci którzy przechodzili nieopodal, weszli z ciekawości" - dodaje.

Popularność restauracja Jirapraphanana zyskała także dlatego, że – ze względu na dość oryginalną nazwę – zaczęło być o niej głośno zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Pojawiło się o niej mnóstwo artykułów czy materiałów telewizyjnych – a to bezpośrednio przełożyło się na zysk lokalu. Nieco zaskakująca nazwa restauracji wystarczyła, by w pierwszych – kluczowych – miesiącach od jej otwarcia stała się popularna.

Właściciel nowojorskiego lokalu podkreśla, że korzystając z popularności swojej restauracji oraz tego, że jego „przechytrzenie” wyszukiwarki się sprawdziło, przykłada niemałą wagę do tego, by dbać o swoją popularność w sieci – na co dzień na swojej stronie internetowej publikuje wysokiej jakości zdjęcia i filmy oraz aktualizuje znajdujące się na niej treści. Bo to w końcu kolejny ruch SEO – niektórzy eksperci twierdzą bowiem, że aktywne profile mogą poprawić rankingi firmy.