Rabanne Million Gold For Her: kwiatowa rewolucja i połysk złota

Materiały prasowe

Gigi jest gwiazdą też kampanii reklamowej zapachu Rabanne Million Gold For Her, która ma zainspirować młode pokolenie do tego, by przeciwstawiało się przeciw obowiązującym standardom i podkreślało własną indywidualność. W reklamie wykorzystano utwór Pure/Honey autorstwa Beyoncé.

Nowy zapach Rabanne Million Gold For Her

Nowy zapach Rabanne Million Gold For Her jest dziełem cenionych kreatorów zapachów: Alienora Massenet, Suzy Le Helley, Nathalie Benareau i Loc Donga. Ich kreacja to pierwszy w historii marki zapach tak jednoznacznie kwiatowy. Jego struktura opiera się na połączeniu róży i białych kwiatów z akordem mineralnego piżma.

W nucie głowy można odnaleźć kodestylat olejku lawendowego o kremowym charakterze, który połączono z ręcznie tłoczonym olejkiem mandarynkowym z Madagaskaru i laboratoryjnie stworzoną molekułą Pearadise. W nucie serca jest między innymi olejek Ylang-Ylang z Madagaskaru oraz jaśmin „Coeur de Saison”.

Finalny akcent to akord mchu z ekopiżmem i wanilią burbońską z Madagaskaru, uprawianą w sposób zrównoważony przez organizacje małych producentów posiadające certyfikat Fairtrade.