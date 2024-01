Francuska marka luksusowych kosmetyków Guerlain zbudowała najnowszą kampanię reklamową swoich kremów wokół terminologii związanej z fizyką kwantową. Nowe kosmetyki do twarzy mają wykorzystywać osiągnięcia tej dziedziny nauki, co zwróciło uwagę naukowców. Co wywołało ich krytykę pod adresem Guerlain?

Kontrowersje wokół reklamy Guerlain. „Schrödinger przewraca się w grobie”

„Nowy sposób kosmetycznego odmłodzenia skóry, który narodził się na polu mechaniki kwantowej” – tak brzmią słowa reklamy nowych kosmetyków z linii Impériale Gold Nobile marki Guerlain, która przed niedawno trafiła do internetu. Marka obiecuje w niej, że technologia o nazwie Gold Quantum pomaga odbudować „kwantowe światło” naszej skóry.

Kampania natychmiast zwróciła uwagę tych, którzy orientują się w świecie fizyki kwantowej – i wywołała wśród nich niemały ferment. Jedną z pierwszych osób, które krytycznie odniosły się do reklamy Guerlain, jest francuski youtuber G Milgram, którego profil obserwuje prawie 170 tysięcy osób.

W swoim nagraniu, które w momencie pisania tego tekstu zebrało prawie 255 tysięcy odsłon, G Milgram wytyka nieścisłości wynikające z niefortunnego użycia przez markę naukowej terminologii. Youtuber, który jest jednocześnie miłośnikiem nauki, twierdzi, że na kilka miesięcy przed uruchomieniem kampanii, otrzymał od marki Guerlain dokumentację dotyczącą nowych, „kwantowych” kosmetyków.