Banderas The Icon Eau de Parfum. Nowa definicja kobiecego sukcesu

Nowy produkt marki Banderas, The Icon Eau de Parfum For Women, to orientalno-kwiatowe perfumy dla kobiet. Twórcom zapachu The Icon przyświecało zachęcenie kobiet do tego, by były bardziej odważne na co dzień, a także – by czuły się bardziej swobodne.

Elegancki flakon The Icon przypomina kwiat i sam w sobie jest pięknym przedmiotem, który ozdobi łazienkę czy toaletkę. Wewnątrz zamknięta została kompozycja zapachowa, o której wyrazistości decydują nuty kwiatowe i owocowe.

The Icon na początku przykuwa uwagę nutami bergamotki oraz czarnej porzeczki, jest także gruszka i mandarynka. Później pojawia się jaśmin i kwiaty pomarańczy oraz lawenda, frezja i róża. Całość uzupełniają głębokie i ciepłe nuty wanilii oraz piżma, które zapadają w pamięć i przywołują na myśl egzotykę. Całość wieńczy też fasola tonka i drzewo sandałowe.