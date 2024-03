Choć aż 70% osób zatrudnionych na plantacjach kawy to kobiety, to jeśli chodzi o stanowiska kierownicze w biznesie kawowym tylko jedno na cztery przypada paniom. By to zmienić, powstała inicjatywa „Women in Coffee”. W ramach tej akcji oferowana jest specjalna „różowa kolekcja” mieszanek kaw premium i akcesoriów, a zysk ze sprzedaży tych produktów wspiera inicjatywy społeczne. Z okazji Dnia Kobiet w menu wybranych lokali Caffé Vergnano pojawiła się nowa pozycja – różowe espresso.

„Różowa kolekcja”: nowy projekt Caffè Vergnano

Caffe Vergnano, marka kawy premium ze 140-letnią tradycją, w 2023 roku pojawiła sie w ofercie firmy Coca-Cola HBC. Wyróżnia ją nie tylko niepowtarzalny smak i aromat ziaren, ale także cele, które przyświecają rodzinie założycieli. To właśnie w niej swój początek ma projekt ”Women in Coffee”, zainicjowany przez Carolinę Vergnano – prezeskę firmy. Celem jest realizację projektów biznesowych, edukacyjnych i społecznych wspierających kobiety i lokalne społeczności regionów, w których znajdują się plantacje kaw.

– W naszej „Misji Zrównoważonego Rozwoju 2025” określiliśmy jasny cel – wyrównanie liczby kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich ambicji – bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, poglądy czy inne cechy, które pięknie nas różnią. Dlatego jako Coca-Cola HBC dokładamy wszelkich starań, by wspierać nasz zespół i takie inicjatywy jak „Women in Coffee” i wydłużać listę miejsc, gdzie można znaleźć te wspaniałe różowe produkty – mówi Jolanta Szczęsna-Kozieł, menadżerka ds. programów kultury organizacyjnej w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Dzięki współpracy z Coca-Cola HBC, Caffé Vergnano zagości w nowych kawiarniach i restauracjach. „Różowa kolekcja” kaw premium podawanych w charakterystycznych, różowych filiżankach, stworzona po to, by pomagać kobietom pracującym na plantacjach, dostępna jest już między innymi w krakowskich lokalach Nowa Prowincja, Hevre oraz Współwinni, a także w gdańskiej cukierni Słodko Słono. Ziarna ze specjalnych mieszanek tworzących „różową kolekcję” pochodzą z Dominikany i Hondurasu, a więc krajów, do których płynie pomoc finansowa w ramach tego projektu.