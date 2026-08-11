Pacowie należeli do najpotężniejszych rodów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim. W samym Wilnie posiadali dwie rezydencje. W najbardziej okazałym pałacu Paców na Litwie znajduje się obecnie luksusowy hotel Pacai, który nazwano od nazwiska możnowładców. W ramach przeprowadzonej kilka lat temu rewitalizacji zabytkowego obiektu architekci zachowali jego historyczny charakter, dodając dyskretne nowoczesne detale.

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Luksusowy hotel w barokowej perle wileńskiej starówki

Litewski ród Paców miał posiadłości zarówno w Koronie, jak i na Litwie. Część z tych, które znajdowały się na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie przetrwała do naszych czasów – by wymienić chociażby pałac w Jeźnie w okręgu kowieńskim, po którym pozostała jedynie ruina. Więcej szczęścia miały dwa pałace w Wilnie.

Pierwszy z nich – przy ul. Świętojańskiej – mieści obecnie ambasadę RP. Druga rezydencja Paców to okazały XVII-wieczny pałac przy ul. Wielkiej (lit. Didžioji). Dawna rezydencja hetmana Michała Kazimierza Paca to najbardziej okazała posiadłość tego rodu w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim.

Od kilku lat w dawnej rezydencji Paców funkcjonuje pięciogwiazdkowy hotel Pacai. Misję rewitalizacji zabytku i przystosowania go do nowej funkcji powierzono pracowni YES.design, na której czele stoi pochodzący z Wilna architekt Saulius Mikštas.

Foto: Design Hotels

Nowoczesne elementy umiejętnie osadzono na tle takich historycznych wyeksponowanych cegieł, drewnianych belek, a także pilastrów z widocznymi pęknięciami, często ozdobionych freskami. Wystrój hotelu Pacai na każdym kroku przypomina o długiej historii zabytkowego hotelu.

Foto: Design Hotels

Co ciekawe, już w XVII wieku pałac Paców działał częściowo jako hotel – przyjmowano w nim znanych gości, którzy płacili za pobyt, a dochód z tych opłat przeznaczano na utrzymanie barokowego kościoła śś. Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, który ufundowali Pacowie. W pałacu przy ul. Wielkiej zatrzymywali się między innymi Napoleon Bonaparte, carowie Piotr I i Aleksander I, a także król Jan III Sobieski.

Foto: Design Hotels

Hotel Pacai: mariaż barokowego przepychu i nowoczesnego luksusu

Kluczowym celem projektantów było zachowanie historycznych detali, takich jak oryginalne tekstury ścian oraz barokowe sztukaterie i freski. Odtworzono je przy pomocy tradycyjnych materiałów: gliny, cyny, kamienia i drewna.

Foto: Design Hotels

Do zabytkowego budynku dobudowano też nowe przestrzenie – na potrzeby przyszłego hotelu. Jak podkreślają architekci, funkcjonują one jedynie jako „pomocnicze tło” dla pałacu, które nie zdominowało historycznego charakteru całego kompleksu.

Foto: Design Hotels

Hotel Pacai mieści 104 pokoje i apartamenty, wszystkie utrzymano w stonowanej palecie barw – od beżów i bieli po szarości i brązy. Wnętrza wykończono drewnem, marmurami i minimalistycznymi skórzanymi meblami. W każdym pokoju nie zabrakło też obrazów i innych dzieł sztuki.

Foto: Design Hotels

Do kompleksu przynależy też rozległy dziedziniec, nawiązujący swoją atmosferą do historycznego otoczenia pałacu Paców, który znajduje się w sercu wileńskiego Starego Miasta. Organizuje się tu kolacje i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

W hotelu działają również figurująca w przewodniku Michelin restauracja, cocktail bar i kawiarnia. W hotelowym spa można skorzystać z rozmaitych zabiegów na twarz i całe ciało, masaży, a także z sauny i hammamu.